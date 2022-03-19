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金大學生戶外課發現海豚擱淺 搶救仍不治

中央社 / 金門縣19日電

金門縣議員董森堡表示，一群金門大學學生昨晚在金門縣后湖海域進行戶外教學時，發現1隻海豚擱淺岸邊，雖通知相關人員搶救但仍不治。鯨豚專業人員今天抵金門，釐清死因。

董森堡發布新聞指出，金門大學學生昨天傍晚在后湖海域進行體育課衝浪戶外課程時，在浪區發現1隻海豚疑因體力不支，隨浪翻滾被沖打上岸。他曾為金門縣野生動物救援暨保育協會成員，授課老師通知他前往現場瞭解狀況。

董森堡表示，金門大學師生也聯絡海保署金門工作站、海巡署金門岸巡隊、金門動保協會及金門水試所等相關單位人前往搶救，但這隻海豚仍不治。

經鑑定後，這隻海豚為窄脊露脊鼠海豚，將先暫時冰存並由水試所聯絡中華鯨豚協會專業人員抵達金門，進行解剖作業，釐清死因。

董森堡說，這次搶救行動中，金門大學學生與現場民眾進行保溼、扶正海豚保持呼吸，臨危不亂的搶救程序，值得肯定。

董森堡提醒熱愛海上與岸際休閒運動的朋友，若在海邊發現受傷的鯨豚，務必通報岸巡隊或動保協會等單位前往救援。

金門 海豚 鯨豚

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