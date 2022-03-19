死忠狗派「被掰彎」！炸毛哈氣變黏TT神展開：貓就是這麼神奇
「被掰彎」都是一瞬間的事？一名堅信自己是狗派的邊牧飼主，某日無預警被一隻虎斑貓闖入生活，準備送中途的幾個星期朝夕相處，打第二劑預防針當天「連晶片一起打下去了」。神展開讓許多貓奴看了笑說「貓就是這麼神奇的生物」。
原PO在PTT表示多年來早已認定自己是死忠的狗派，被家裡的邊境牧羊犬虐千萬次也不厭倦。然而某天誘捕到一隻折耳虎斑貓，便不自覺踏入貓奴的世界。剛開始不意外的被貓貓花式出爪哈氣炸毛，他下班後天天餵肉泥想盡辦法賄賂。某天似乎成功開啟了屁貓開關，原本充滿敵意的貓開始跑進被窩睡到流汗、霸佔枕頭，就連上廁所也變成跟屁蟲。
到了打第二劑預防針的日子，原本心想打完這劑就可以送中途了，卻突然擔心起有眼疾的貓貓不容易找到認養人，可能也難以適應新環境，「乾脆就連晶片一起打下去了」。原PO事後開心稱養虎斑虎年行大運，還被家人調侃根本就是叛徒行為。
神展開的掰彎過程曝光後，推文紛紛表示「醒醒吧你已經是貓派了」「我小時候從怕變愛死貓了」「黏人貓貓可遇不可求」。許多人看到眼睛受傷的折耳貓，也提醒要多存點醫療資金，養起來會比一般米克斯辛苦。
▪ 幫遛狗慘遭「發狂撕咬800下」 甜美女大生皮膚全扯爛毀容
▪ 夫妻檔搬走「滿屋垃圾炸出」 房東見2m蟒蛇崩潰：還有蠍子跟狼蛛
▪ 淋滾水虐貓「茶茶案」首開庭 律師曝開庭狀況：逃避非常可恥
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言