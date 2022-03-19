死忠狗派「被掰彎」！炸毛哈氣變黏TT神展開：貓就是這麼神奇

「被掰彎」都是一瞬間的事？一名堅信自己是狗派的邊牧飼主，某日無預警被一隻虎斑貓闖入生活，準備送中途的幾個星期朝夕相處，打第二劑預防針當天「連晶片一起打下去了」。神展開讓許多貓奴看了笑說「貓就是這麼神奇的生物」。

原PO在PTT表示多年來早已認定自己是死忠的狗派，被家裡的邊境牧羊犬虐千萬次也不厭倦。然而某天誘捕到一隻折耳虎斑貓，便不自覺踏入貓奴的世界。剛開始不意外的被貓貓花式出爪哈氣炸毛，他下班後天天餵肉泥想盡辦法賄賂。某天似乎成功開啟了屁貓開關，原本充滿敵意的貓開始跑進被窩睡到流汗、霸佔枕頭，就連上廁所也變成跟屁蟲。

到了打第二劑預防針的日子，原本心想打完這劑就可以送中途了，卻突然擔心起有眼疾的貓貓不容易找到認養人，可能也難以適應新環境，「乾脆就連晶片一起打下去了」。原PO事後開心稱養虎斑虎年行大運，還被家人調侃根本就是叛徒行為。

神展開的掰彎過程曝光後，推文紛紛表示「醒醒吧你已經是貓派了」「我小時候從怕變愛死貓了」「黏人貓貓可遇不可求」。許多人看到眼睛受傷的折耳貓，也提醒要多存點醫療資金，養起來會比一般米克斯辛苦。 原PO家中飼養的邊境牧養犬。圖擷自 PTT

商品推薦