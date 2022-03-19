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「以為這樣就夠了」害7年愛貓墜樓亡 貓奴一看搖頭：比沒弄更危險

聯合新聞網 / 綜合報導
該名貓奴用窗簾伸縮桿撐住網子，陽台邊緣出現一個大空隙，推測貓咪當時就是從這裡掉下去。圖擷自Dcard
該名貓奴用窗簾伸縮桿撐住網子，陽台邊緣出現一個大空隙，推測貓咪當時就是從這裡掉下去。圖擷自Dcard

許多中途或是愛貓社團，都會一再強調必須做好門窗防護，避免釀成無法挽回的悲劇。有貓奴因為疏於防護作業，導致養了七年的愛貓不幸墜樓，忍痛發文勸世一定要做好嚴格的防護。「罵我也沒關係，讓更多人知道門窗防護的重要」。

該名網友在Dcard分享，7年前在路邊收編浪浪，上大學後帶來租屋處一起生活。牠平常喜歡看小鳥，弄好網子後便隨意放牠進出。「但我當時真的覺得這樣就夠了」，某日下課後卻發現到處找不到貓咪，事後才發現愛貓已經從5樓墜樓身亡。

飼主也貼出自製防護網的照片，事發後一看才驚覺「漏洞百出」。僅用窗簾伸縮桿撐住網子，陽台邊緣出現一個大空隙，推測貓咪當時就是從這裡掉下去。

許多網友看了搖頭「那個網子比沒弄更危險」「上面是空的」「感覺網子可以爬」「下面的洞就更不用說了」「做的也太糟糕了吧」。原PO回應網友罵聲，「其實罵我也沒關係，我就是欠罵」，只希望可以用她的血淚經驗換取更多人重視貓咪的安全。

不少現代公寓禁止住戶裝設鐵窗，有人建議可以裝設「隱形鐵窗」，保障毛孩或是家中小孩的安全。部分留言也幫忙緩頰，認為原PO很勇敢，知道會被砲轟還來發文勸世，「希望貓貓現在去很棒的地方玩耍了」。

貓咪 貓奴 Dcard

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