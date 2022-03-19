快訊

3月22日起 南韓航班「落地陽性」後送醫院或集檢所

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布袋廢鹽田8隻黑面琵鷺死亡 保育人士要求加強巡護

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供
嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供

春回大地，抵台渡冬的珍稀保育冬候鳥黑面琵鷺，紛紛北返，嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治，畜產保育科說，唯一重傷的黑琵不治，8隻檢驗全部死於肉毒桿菌，但未發現含毒素魚屍。

高雄鳥會12日進行黑琵調查，在舊五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，以及1隻軟腳活體黑琵，通報縣府、嘉縣野鳥學會協助運送檢驗及救治，鳥屍送嘉縣家畜所，轉送家畜衛生試驗所檢驗死因，軟腳黑琵後送特生保育中心搶救，因中毒過深不治。

去年布袋候鳥棲息地，保育人士發現黑琵6天死6隻，檢驗死因肉毒桿菌毒素中毒暴斃，今年又發生8隻黑琵死亡，連2年共14隻黑琵，死在遙遠的南方異鄉台灣，讓保育人士難過不捨。

嘉縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，黑琵棲地因太陽光電板架設減縮，研判黑琵吃到含肉毒桿菌毒素的活魚，中毒的魚水中活動遲緩，廢鹽田與養殖魚塭不同，無人看管，野生魚提供鳥覓食來源，但存在土壤、魚屍的肉毒桿菌，防不勝防，守護黑琵應加強巡護，打撈魚屍。

畜產保育科長石惠菱指出，肉毒桿菌在一般土壤為常見菌種，肉毒桿菌會在腐爛魚類大量增殖並釋出毒素，黑面琵鷺往往因誤食到這些腐爛魚類造成中毒，未發現魚屍，會加強巡護，減少黑琵接觸肉毒桿菌毒素的機會。

布袋鹽田濕地是知名候鳥棲息地，鳥會觀察紀錄，布袋廢鹽田超過600隻黑面琵鷺棲息，另一處重要棲地東石鄉鰲鼓濕地也有超過400隻黑面琵鷺，布袋、東石候鳥棲合計超過千隻。

嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供
嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供
嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供
嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供
嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供
嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供

肉毒桿菌 中毒 黑面琵鷺

延伸閱讀

領航鯨集體擱淺紐西蘭送別角 29隻死亡

嘉義布袋與澎湖藍色公路重啟航線 預估旅客將回流

保育「四大神獸」之一台灣狐蝠 花蓮縣府辦8場次夜觀

茄萣濕地獨眼寒林豆雁「小麥」 引鳥友疼惜讚嘆

相關新聞

死忠狗派「被掰彎」！炸毛哈氣變黏TT神展開：貓就是這麼神奇

「被掰彎」都是一瞬間的事？一名堅信自己是狗派的邊牧飼主，某日無預警被一隻虎斑貓闖入生活，準備送中途的幾個星期朝夕相處，打第二劑預防針當天「連晶片一起打下去了」。神展開讓許多貓奴看了笑說「貓就是這麼神奇的生物」。

「以為這樣就夠了」害7年愛貓墜樓亡 貓奴一看搖頭：比沒弄更危險

許多中途或是愛貓社團，都會一再強調必須做好門窗防護，避免釀成無法挽回的悲劇。有貓奴因為疏於防護作業，導致養了七年的愛貓不幸墜樓，忍痛發文勸世一定要做好嚴格的防護。「罵我也沒關係，讓更多人知道門窗防護的重要」。

「烏克蘭神龜」遇砲擊從4樓噴飛 大難不死落地僅輕傷

俄烏戰爭至今砲火未歇，烏克蘭境內許多平民建築遭到轟炸，其中有隻寵物龜疑似在砲擊中彈飛到窗外，奇蹟似的存活下來。一名記者將烏龜身影上傳到臉書，目前已經聯繫上可能的飼主。

灰面鵟鷹累計7千隻到八卦山棲息 今年可望破紀錄

彰化春分至清明是年度賞鷹旺季，連續兩年過境彰化的灰面鵟鷹數量都高達3萬8千多隻，創歷年紀錄，彰化鳥會統計目前已有7千隻到...

金大學生戶外課發現海豚擱淺 搶救仍不治

金門縣議員董森堡表示，一群金門大學學生昨晚在金門縣后湖海域進行戶外教學時，發現1隻海豚擱淺岸邊，雖通知相關人員搶救但仍不...

布袋廢鹽田8隻黑面琵鷺死亡 保育人士要求加強巡護

春回大地，抵台渡冬的珍稀保育冬候鳥黑面琵鷺，紛紛北返，嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。