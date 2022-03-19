布袋廢鹽田8隻黑面琵鷺死亡 保育人士要求加強巡護

春回大地，抵台渡冬的珍稀保育冬候鳥黑面琵鷺，紛紛北返，嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治，畜產保育科說，唯一重傷的黑琵不治，8隻檢驗全部死於肉毒桿菌，但未發現含毒素魚屍。

高雄鳥會12日進行黑琵調查，在舊五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，以及1隻軟腳活體黑琵，通報縣府、嘉縣野鳥學會協助運送檢驗及救治，鳥屍送嘉縣家畜所，轉送家畜衛生試驗所檢驗死因，軟腳黑琵後送特生保育中心搶救，因中毒過深不治。

去年布袋候鳥棲息地，保育人士發現黑琵6天死6隻，檢驗死因肉毒桿菌毒素中毒暴斃，今年又發生8隻黑琵死亡，連2年共14隻黑琵，死在遙遠的南方異鄉台灣，讓保育人士難過不捨。

嘉縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，黑琵棲地因太陽光電板架設減縮，研判黑琵吃到含肉毒桿菌毒素的活魚，中毒的魚水中活動遲緩，廢鹽田與養殖魚塭不同，無人看管，野生魚提供鳥覓食來源，但存在土壤、魚屍的肉毒桿菌，防不勝防，守護黑琵應加強巡護，打撈魚屍。

畜產保育科長石惠菱指出，肉毒桿菌在一般土壤為常見菌種，肉毒桿菌會在腐爛魚類大量增殖並釋出毒素，黑面琵鷺往往因誤食到這些腐爛魚類造成中毒，未發現魚屍，會加強巡護，減少黑琵接觸肉毒桿菌毒素的機會。

布袋鹽田濕地是知名候鳥棲息地，鳥會觀察紀錄，布袋廢鹽田超過600隻黑面琵鷺棲息，另一處重要棲地東石鄉鰲鼓濕地也有超過400隻黑面琵鷺，布袋、東石候鳥棲合計超過千隻。 嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供 嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供 嘉義縣沿海布袋鎮廢鹽田濕地是重要候鳥棲息地，縣府農業處畜產保育科委託高雄野鳥學會認養，鳥會日前在廢棄五區鹽田發現7隻黑琵鳥屍，搶救1隻中毒傷重黑琵，分別送驗救治。圖／嘉縣府提供

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