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阿金確認貓在睡覺「一屁股坐身上」惹牠慘叫 網笑：根本故意！

聯合新聞網 / 綜合報導
三花慘叫。圖／翻攝自抖音traveler9314
三花慘叫。圖／翻攝自抖音traveler9314

寵物床上一隻黃金獵犬跟米克斯正睡得香甜，突然又來一隻黃金獵犬，只見牠聞了一下貓咪，彷彿在確認甚麼，下一秒就轉身一屁股坐在貓咪上，讓貓咪慘叫一聲，超沒禮貌的行為讓飼主忍不住笑出來，網友表示「這貓的抗壓性很好」。

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紫色的床墊上有一隻黃金獵犬跟三花正舒服地平分床位，突然鏡頭右方又走進一隻毛色較淺的黃金獵犬，聞了一下三花的位置，彷彿在確認甚麼，結果一個轉身，就將自己的重量全部壓在三花身上，顯然這隻黃金獵犬對三花貓「非常友好」，三花貓頓時慘叫一聲，用盡生命力的怒吼依然讓兩隻狗不為所動，淺色毛黃金獵犬喬了一個舒服的位置，讓三花剛剛好夾在兩隻狗的屁股中間，而另一隻深棕色的黃金獵犬全程一動也不動，彷彿習慣牠們倆個的互動。

三花一臉驚恐「你不是剛剛才確認過我嗎」。圖／翻攝自抖音traveler9314
三花一臉驚恐「你不是剛剛才確認過我嗎」。圖／翻攝自抖音traveler9314

看到這段令人噴笑得影片，網友紛紛揣測三花貓的內心獨白：「歸剛耶～」、「你不是聞到我了嗎！」難得看到貓咪被霸凌的橋段，也有網友篤定的表示一定是那隻貓還在忍。

貓咪 寵物 黃金獵犬 狗狗

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