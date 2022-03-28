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最驚悚報恩！她自拍萌貓影片 下秒「叼獵物砸臉上」嚇到崩潰
貓咪驚悚的報恩，一名國外女子正懶洋洋的躺著，而貓門露出一雙可愛的小腳，女子很期待貓咪從裡面走出來的那一刻，結果下一秒貓咪嘴裡叼著老鼠，並且帥氣地把老鼠丟向女子臉上，女子當場嚇得花容失色，崩潰的瞬間對比貓咪的帥氣的行為，彷彿在說「快吃吧，免得妳餓死」。
女子躺在臥榻上，並且正在拍攝影片，她表示自己只是想試著拍一段可愛的影片，因此鏡頭對準了貓門，貓門後有一雙毛茸茸的貓手冒出來，女子正喜孜孜地等待貓咪走出來的一刻，沒想到下一秒，驚喜變驚悚，貓咪從貓門走出來後還叼著「獵物」，基於擔心主人溫飽問題，貓咪很帥氣地將獵物丟向女子，不偏不倚地砸在女子臉上，等女子反應過來時，才發現那個獵物是隻死透的小老鼠。
@jaceybrooketemple My kitty taking care of me by bringing me dinner! Enjoy 😊 #catsoftiktok ♬ original sound - Jacey Brooke Templeton
與老鼠猝不及防來了一場親密接觸，女子當場嚇得花容失色，掌鏡的鏡頭開始飛舞，並且開始高聲大叫，這段驚魂影片PO上網後，網友留言「大驚喜～」、「這段影片先是充滿了喜悅、接下來是恐懼，最後留給我們的是笑聲」。
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