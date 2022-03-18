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早產被貓媽媽放棄 暹羅貓爺爺遇貓奴照顧22年「海洋寶石雙眼」迷倒萬人

聯合新聞網 / 綜合報導
今年剛過22歲生日的暹羅貓「拉福」，換算人類年齡104歲，已經是高齡的老爺爺。 (圖/取自推特)
今年剛過22歲生日的暹羅貓「拉福」，換算人類年齡104歲，已經是高齡的老爺爺。 (圖/取自推特)

許多高齡毛小孩有受到好的照顧，就算是年紀大也是一尾活龍。日前一張照片在網路上瘋傳，一隻高齡22歲的老貓度過了貓生第22個年頭，過去曾經是浪浪的牠遇到了好主人照顧，儘管相當高齡是個老爺爺，但牠的眼睛與毛色依然相當漂亮，完全不像是老貓的樣子。

網友「tury」在推特貼出一張照片，家中的高齡暹羅貓「拉福(Love)」日前迎來22歲生日，換算人類年齡約104歲的牠儘管已經是貓瑞，但從牠的藍色眼睛與美麗的毛髮完全看不出已經年紀這麼大了。拉福的主人表示，在22年前遇到拉福的時候，牠是一隻因為胎位不正被貓媽媽遺棄的早產兒，所幸有趕快送醫救治，不然拉福可能凶多吉少。

在飼主的用心照顧下，原先是早產貓的拉福平安順利的長大成貓，現在的拉福已經是個老爺爺了。由於老化的關係比起以前貪玩的模樣相對活力減少很多，大多數時候都靜靜地趴著觀察四周，但拉福依然相當健康，除了之前有被獸醫診斷出罹患貓癲癇，一個月可能會發作一次之外，一切都很正常。拉福的主人也在推特發文，說希望拉福可以健康平安的繼續陪在她身邊。

拉福的照片貼出後吸引不少網友朝聖，許多人都相當驚嘆拉福的壽命如此之長，留言表示「拉福爺爺要好好保重身體喔」、「完全看不出來已經是如此高齡的貓咪了」、「感受到了飼主的用心，高齡貓能照顧到這麼漂亮很不簡單」、「完全體現了什麼是老當益壯的一隻貓」。

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