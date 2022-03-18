第N屆貓狗大戰：誰跑得最快？這隻「貓」時速可飆到120公里
貓跟狗誰跑的快？這個答案根據不同條件會有不同結果。以寵物貓跟狗而言，兩者平均速度約落在時速48~50公里，並沒有明顯的差別，然而貓狗當中各自有擅長奔跑的「代表選手」。
狗的最高速度：72km/h
根據ねこちゃんホンポ整理，一般認為靈提犬(Greyhound)跑得最快，最高時速可以達到約72公里，比馬路上許多汽車還要快。而僅次於靈提犬的則是薩路基獵犬(Saluki)，奔跑速度可以達到時速69公里。
「貓」的最高速度：超過100km/h
寵物貓以孟加拉貓(Bengal)和阿比西尼亞貓(Abyssinian)最擅長奔跑。但若把野外的「貓」也納入比較，貓科動物裡有種動物時速可以輕鬆超過100公里，牠就是大名鼎鼎的獵豹。
根據維基百科介紹，獵豹的時速可達到120公里。把獵豹當成貓或許有爭議，但不可否認牠是貓科動物中的一員。此外美洲獅、美洲豹時速也落在80公里上下，然而他們都不是常見的「寵物」。
總結來說，如果僅限於寵物，狗可以跑得比貓快；但納入野生動物，毫無疑問是「貓」的勝利。不過貓是講求獵捕瞬間爆發力的動物，雖然極速看起來很快卻不持久。依據比賽的方式不同，冠軍也會有所不同，但肯定都跑得比人類還快。
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