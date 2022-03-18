聽新聞
test
0:00 / 0:00

第N屆貓狗大戰：誰跑得最快？這隻「貓」時速可飆到120公里

聯合新聞網 / 綜合報導
第N屆貓狗大戰開打：誰跑得最快？圖／Ingimage
第N屆貓狗大戰開打：誰跑得最快？圖／Ingimage

貓跟狗誰跑的快？這個答案根據不同條件會有不同結果。以寵物貓跟狗而言，兩者平均速度約落在時速48~50公里，並沒有明顯的差別，然而貓狗當中各自有擅長奔跑的「代表選手」。

狗的最高速度：72km/h

兩隻正準備比賽的靈提犬。圖／Ingimage
兩隻正準備比賽的靈提犬。圖／Ingimage

根據ねこちゃんホンポ整理，一般認為靈提犬(Greyhound)跑得最快，最高時速可以達到約72公里，比馬路上許多汽車還要快。而僅次於靈提犬的則是薩路基獵犬(Saluki)，奔跑速度可以達到時速69公里。

也被稱為波斯靈緹犬的薩路基獵犬。圖／Ingimage
也被稱為波斯靈緹犬的薩路基獵犬。圖／Ingimage

「貓」的最高速度：超過100km/h

阿比西尼亞貓相當擅長奔跑。圖／Ingimage
阿比西尼亞貓相當擅長奔跑。圖／Ingimage

寵物貓以孟加拉貓(Bengal)和阿比西尼亞貓(Abyssinian)最擅長奔跑。但若把野外的「貓」也納入比較，貓科動物裡有種動物時速可以輕鬆超過100公里，牠就是大名鼎鼎的獵豹。

根據維基百科介紹獵豹的時速可達到120公里。把獵豹當成貓或許有爭議，但不可否認牠是貓科動物中的一員。此外美洲獅、美洲豹時速也落在80公里上下，然而他們都不是常見的「寵物」。

獵豹的時速可達到120公里。圖／Ingimage
獵豹的時速可達到120公里。圖／Ingimage

總結來說，如果僅限於寵物，狗可以跑得比貓快；但納入野生動物，毫無疑問是「貓」的勝利。不過貓是講求獵捕瞬間爆發力的動物，雖然極速看起來很快卻不持久。依據比賽的方式不同，冠軍也會有所不同，但肯定都跑得比人類還快。

寵物 美洲豹 狗狗

延伸閱讀

療癒系兔兔使出北斗神拳？「空戰飛踢」系列照勾回憶紅到國外

虎斑貓老大帶小弟視察領地 「煞氣眼神緊盯」白貓姊妹沒在怕..貓奴反嚇壞

幫遛狗慘遭比特犬+德牧「發狂撕咬800下」 甜美女大生皮膚全扯爛毀容

「黑白汪」遇大晴天就卡三樓屋頂？消防隊員抵達現場傻眼了

相關新聞

早產被貓媽媽放棄 暹羅貓爺爺遇貓奴照顧22年「海洋寶石雙眼」迷倒萬人

許多高齡毛小孩有受到好的照顧，就算是年紀大也是一尾活龍。日前一張照片在網路上瘋傳，一隻高齡22歲的老貓度過了貓生第22個年頭，過去曾經是浪浪的牠遇到了好主人照顧，儘管相當高齡是個老爺爺，但牠的眼睛與毛色依然相當漂亮，完全不像是老貓的樣子。

第N屆貓狗大戰：誰跑得最快？這隻「貓」時速可飆到120公里

貓跟狗誰跑的快？這個答案根據不同條件會有不同結果。以寵物貓跟狗而言，兩者平均速度約落在時速48~50公里，並沒有明顯的差別，然而貓狗當中各自有擅長奔跑的「代表選手」。

保育「四大神獸」之一台灣狐蝠 花蓮縣府辦8場次夜觀

被列一級保育類野生動物，全台推估僅200隻的台灣狐蝠，在花蓮市建立穩定且易於觀察的族群，花蓮縣府這個月起，一連3個月辦理...

驗出狂犬病陽性死亡鼬獾 屏東獅子鄉啟動犬貓疫苗注射

屏東縣獅子鄉丹路村3月10日再度檢驗出狂犬病陽性的死亡鼬獾，幸過程中無人受傷，這是獅子鄉自102年台灣狂犬病疫情爆發以來...

「黑白汪」遇大晴天就卡三樓屋頂？消防隊員抵達現場傻眼了

美國賓州黑澤爾頓市消防隊接獲通報，有隻狗看起來「受困」在三樓高的屋頂。當救難人員抵達現場時，卻目睹汪星人愜意的走動，最後甚至走進公寓。一問鄰居才發現這隻狗就住在這棟樓，時常走到屋頂曬日光浴，並非民眾擔心的受困事件。

幫遛狗慘遭比特犬+德牧「發狂撕咬800下」 甜美女大生皮膚全扯爛毀容

有時候幫忙他人遛狗也要注意安全。近日有一起駭人聽聞的事件，美國一名女大生去年打工擔任「狗保母」時，帶一對夫妻飼養的比特犬及德國牧羊犬出去散步，結果2隻狗狗不知為何突然發狂，把她撲倒在地上狠狠撕咬，全身上下被咬超過800下，整張臉全毀容還差點喪命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。