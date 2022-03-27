花上百塊只撐了1分鐘…這物品榮登貓飼主「小廢物」冠軍

對於寵物來說最沒用的配件是甚麼呢？有網友在社團表示絕對是貓咪主題衣服，像是女僕裝，有花邊蕾絲跟澎澎裙設計，讓貓咪行走不便最後掙脫衣服，買了之後穿沒幾次，堪稱小廢物之一，底下網友同聲附和，圍巾也應該列為廢物名單之一，戴上圍巾的貓咪一旦吃飯就是抹布，跑起來就是拖把。

貓咪主題衣服榮登小廢物排行。圖／翻攝自臉書社團

貓咪主題衣服榮登小廢物排行。圖／翻攝自臉書社團

一隻優雅的三花看向鏡頭，身上穿著可愛的女僕裝，蕾絲捲邊的設計讓貓咪的魅惑感提升，不過原PO表示但對貓咪絕對是最廢的東西，花了幾百塊卻只穿一次，而且穿一分鐘就被貓咪掙脫了，所以每次都要把握一分鐘的黃金拍照時間。

通常對於整套衣服的款式貓咪都不會太喜歡，一來會侷限自己身體，二來多餘的花邊設計會阻礙跳躍力，對於有著獵人魂的貓咪來說穿著衣服就與障礙物畫上等號，所以當主人興致勃勃的購買寵物衣服，發現貓咪根本不買單，最後只能收納起來。有網友表示，圍巾也可以列入小廢物名單之一，貓低頭喝水吃罐頭就會變成抹布，行走就會變拖把，最後也只能把圍巾收起來。

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