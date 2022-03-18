保育「四大神獸」之一台灣狐蝠 花蓮縣府辦8場次夜觀

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣農業處這個月起至5月，舉辦8場次夜間觀察活動，帶民眾認識可愛的台灣狐蝠。圖／農業處提供
花蓮縣農業處這個月起至5月，舉辦8場次夜間觀察活動，帶民眾認識可愛的台灣狐蝠。圖／農業處提供

被列一級保育類野生動物，全台推估僅200隻的台灣狐蝠，在花蓮市建立穩定且易於觀察的族群，花蓮縣府這個月起，一連3個月辦理8場次夜間生態觀察活動，揭開「台灣狐蝠」神祕面紗，讓外界認識、也共同保護這個可愛的動物。

縣府農業處表示，台灣狐蝠因臉長得像狐狸而得名，特徵是大眼金脖，體長約20公分，展翅長達1公尺，喜歡在夜間出沒。早年台灣狐蝠面臨非法獵捕威脅，近年則因棲地減少，族群數量銳減，被列為極度瀕絕等級，是非常稀少的野生哺乳動物，在許多生態觀察者的眼中，將牠與石虎、黑熊、水獺並列為「四大神獸」。

根據專家學者近10年的調查結果發現，除了龜山島及綠島還有少量族群存在，本島僅在花蓮市周圍有50隻左右的台灣狐蝠族群。

縣府為保護台灣狐蝠不受干擾，近年低調保育與推廣，去年在美崙溪周邊4所學校舉辦環教推廣，推廣正確的觀察方式；這個月起，與洄瀾風生態公司合作，在北濱公園以友善、不打燈方式，舉辦8場次夜間生態觀察活動，即日起報名。

農業處表示，8場次都在周六、日晚上，分別為3月20、27日；4月16、17、23、24日，及5月14、15日， 每梯次晚間6時50分在北濱公園停車場集合，晚間7時至9時30分有專人帶領觀察，每場次限20人，活動前3天的中午12時報名截止，參與民眾請攜帶手電筒，穿著包鞋及長褲，並自備飲水，做好防蚊措施。

本次夜觀活動主要介紹台灣狐蝠及陸蟹，也會介紹夜間出沒的其他動物，農業處提醒，觀察期間切勿騷擾野生動物，可上網填表報名： https://docs.google.com/forms/d/1QGIluCYF6C5N-DmlXiLt6eCA-NITYNpKd7x_Tu3EIeQ/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0D0TIwn8T4_0zhrDcOgSayDFdcMVLLd_izvdhLSVQAEbeeQzfOTWK90lQ

花蓮縣農業處這個月起至5月，舉辦8場次夜間觀察活動，帶民眾認識可愛的台灣狐蝠。圖／農業處提供
花蓮縣農業處這個月起至5月，舉辦8場次夜間觀察活動，帶民眾認識可愛的台灣狐蝠。圖／農業處提供
台灣狐蝠目前族群數量推估少於200隻，花蓮有本島唯一的穩定族群。圖／花蓮縣農業處提供
台灣狐蝠目前族群數量推估少於200隻，花蓮有本島唯一的穩定族群。圖／花蓮縣農業處提供

花蓮 龜山島 黑熊

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