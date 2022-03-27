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露營也有「陪睡服務」？小瀏海三花貓自主守帳篷門超可愛

聯合新聞網 / 綜合報導
提供陪睡服務的三花貓。圖／翻攝自臉書社團
提供陪睡服務的三花貓。圖／翻攝自臉書社團

有網友在臉書社團表示，自己去露營，沒想到晚上居然有一隻圓滾滾的三花不請自來，不僅不害怕人群，還很舒適地在露營區外的地墊上陪睡一整晚，半夜網友打開帳篷門，三花正好端端地母雞坐在門口，超溫暖又可愛的「陪睡服務」讓網友直呼真的超可愛的啦！

有著小瀏海的三花貓。圖／翻攝自臉書社團
有著小瀏海的三花貓。圖／翻攝自臉書社團

網友是一名專門在旅行當中拍貓的攝影師，日前在桃園拉拉山一區露營處住紮休息時，發現一隻陪露的三花貓，仔細一看這隻三花長得非常可愛，不僅外表圓滾滾，就連額頭上也有黑色小瀏海，瞇著貓眼看向鏡頭一臉態度，原PO表示，三花非常不怕人，很榮幸可以獲得與三花陪睡的服務，半夜的帳篷外三花就母雞坐窩在門口的毯子上，直到早上拉開帳棚門，三花仍在門口窩著，在櫻花與山茶花的包圍下，與貓度過奇妙的一晚。

三花圓滾滾的身材讓網友笑說「可見伙食不錯」、「起床有貓真幸福」、「牠有頭髮耶」。也有人詢問說貓咪是露營區主人的寵物嗎，原PO回應，她詢問過營主表示那隻三花是浪貓，自己跑過來蹭露營的。

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