露營也有「陪睡服務」？小瀏海三花貓自主守帳篷門超可愛
有網友在臉書社團表示，自己去露營，沒想到晚上居然有一隻圓滾滾的三花不請自來，不僅不害怕人群，還很舒適地在露營區外的地墊上陪睡一整晚，半夜網友打開帳篷門，三花正好端端地母雞坐在門口，超溫暖又可愛的「陪睡服務」讓網友直呼真的超可愛的啦！
網友是一名專門在旅行當中拍貓的攝影師，日前在桃園拉拉山一區露營處住紮休息時，發現一隻陪露的三花貓，仔細一看這隻三花長得非常可愛，不僅外表圓滾滾，就連額頭上也有黑色小瀏海，瞇著貓眼看向鏡頭一臉態度，原PO表示，三花非常不怕人，很榮幸可以獲得與三花陪睡的服務，半夜的帳篷外三花就母雞坐窩在門口的毯子上，直到早上拉開帳棚門，三花仍在門口窩著，在櫻花與山茶花的包圍下，與貓度過奇妙的一晚。
三花圓滾滾的身材讓網友笑說「可見伙食不錯」、「起床有貓真幸福」、「牠有頭髮耶」。也有人詢問說貓咪是露營區主人的寵物嗎，原PO回應，她詢問過營主表示那隻三花是浪貓，自己跑過來蹭露營的。
最近夯什麼
▪ 爬山驚覺「尪跟毛孩」沒跟上 回頭目擊他抱3X公斤惡霸猙獰現身
▪ 爸爸朋友喝掛「頭塞進貓窩睡死」 虎斑傻眼伸貓掌輕推醒酒：快起來
▪ 長髮妹電梯裡穿鞋 自家比特犬突抓狂猛撲「硬騎狠咬」她滿身血倒地
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言