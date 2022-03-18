茄萣濕地獨眼寒林豆雁「小麥」 引鳥友疼惜讚嘆
茄萣濕地今年冬天有一隻獨眼的寒林豆雁來度冬，獨自與其他雁鴨結伴棲息，鳥友疼惜讚嘆，並取名為「小麥」，希望牠像將軍麥克阿瑟一樣勇敢堅強，能順利飛回西伯利亞棲息地。
高雄市政府工務局養工處今天新聞稿表示，茄萣濕地今年在雨神眷顧下，至今仍保有可觀水量，因水位產生明顯高低落差，營造出鳥類分區、分種棲息的豐富畫面。去年9月到今年3月候鳥季不只持續出現白額雁、池鷺、彩䴉、流蘇鷸、葡萄胸鴨等特殊稀有鳥種，入春後仍持續可記錄到超過200隻黑面琵鷺。
茄萣濕地近期鳥種多樣、相當熱鬧，其中最令人驚豔的是寒林豆雁（Anser fabalis）停留超過4個月，刷新茄萣濕地保育紀錄，也是台灣保育史的特殊案例。
根據呂姓鳥友追蹤，去年11月12日第1群寒林豆雁抵達茄萣濕地，後來又有第2批來到茄萣，其中有12隻疑被飛機聲驚嚇飛離。工務局記錄，去年12月到今年1月共14隻豆雁在茄萣穩定度冬，直到3月上旬仍有8到10隻的觀察記錄。雖然到3月13日只記錄到7隻，卻足足停留超過4個月。
養工處也說，最新紀錄的畫面有6隻豆雁聚在一起棲息，還有1隻獨眼豆雁與其他雁鴨為伴。由於寒林豆雁體型壯碩、又常常引頸振翅，獨眼豆雁在一群中小型候鳥中顯得與眾不同。
疼惜、讚嘆牠「雖然來自於蠻荒卻勇敢孤身獨走於暗巷、勇者無懼」風采的鳥友，以寒林豆雁別稱「麥雁」幫牠取名為「小麥」，希望牠像麥克阿瑟一樣勇敢堅強，順利飛回西伯利亞棲息地。
養工處表示，茄萣濕地生態環境豐富，是珍貴的環境教育場所，也持續創造出感人故事，持續營造鳥類友善棲地，守護茄萣濕地，歡迎民眾前來感受大自然的魅力。
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