柴犬坐單車曬太陽「整籃滿出來」畫面萌翻網友：突然想吃烤吐司

這一籃麵包烤得真是漂亮啊，還以為是塊黃金吐司，原來是隻柴柴啊！

最近有一隻「吐司柴」在網路上爆紅，原來是一名日本網友在社群帳號上分享一組照片，只見畫面中可以看到柴犬側身靠在腳踏車籃裡，而牠蓬鬆的毛皮就從車籃網格中溢了出來，金黃又豐滿的模樣，讓人忍不住聯想到熱騰騰的「烤麵包」。

車籃裡的萌柴吸引許多人按讚分享，也幽默留言：「這塊麵包烤得不錯」、「突然有點想吃叉燒」、「吐司柴犬也太可愛」表示柴柴整籃「滿出來」的模樣，好像早晨裡烤得恰到好處的菠蘿麵包或是吐司，讓人感到如此療癒。

這隻柴犬的名字叫做「Uni」，是10歲多的老奶奶了，患有白內障的牠其實已經看不太見，但還是喜歡跟飼主和貴賓狗同伴出門曬太陽，而腳踏車籃是Uni的老位置，雖然有些網友擔心柴柴會不會太擠阿？但其實「方形吐司柴」只是其中一個拍攝角度，從主人IG上其他相片裡，可以看到Uni慵懶地躺在腳踏車籃裡，舒舒服服在享受美好的散步時光呢！

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