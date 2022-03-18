聽新聞
test
0:00 / 0:00

「黑白汪」遇大晴天就卡三樓屋頂？消防隊員抵達現場傻眼了

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗待在三樓高的屋頂曬日光浴。圖擷自Hazleton Fire Department
狗狗待在三樓高的屋頂曬日光浴。圖擷自Hazleton Fire Department

美國賓州黑澤爾頓市消防隊接獲通報，有隻狗看起來「受困」在三樓高的屋頂。當救難人員抵達現場時，卻目睹汪星人愜意的走動，最後甚至走進公寓。一問鄰居才發現這隻狗就住在這棟樓，時常走到屋頂曬日光浴，並非民眾擔心的受困事件。

消防局在臉書發文還原事情經過，有路人看到屋頂上站著一隻大狗，擔心狗狗受困因此撥打911報案。消防人員到了現場，卻看見黑白相間的狗狗悠閒站在屋頂，往牠身後一看甚至有個正敞開門的陽台，讓人懷疑狗狗可能就是從那裏進出。

據外媒報導，就當他們還在現場觀察的時候，恰好看見狗狗自己走下屋頂，並隨心所欲地進入公寓內。一問附近居民才知道，原來這隻狗就住在公寓裡，經常爬上屋頂曬日光浴。

然而部分網友卻對這樣說法不買帳，擔憂要是狗狗摔下來後果不堪設想，應該要檢舉放任牠的主人。其他留言則覺得這畫面相當有趣，「牠在看風景啦」「守望相助ing」「看起來像狗屋上的史努比」。也有人笑稱如果是貓在上面，就不會有這麼多人關心了。

狗狗 汪星人 美國

延伸閱讀

淋滾水虐貓「茶茶案」首開庭 律師曝開庭狀況：逃避非常可恥

療癒系兔兔使出北斗神拳？「空戰飛踢」系列照勾回憶紅到國外

虎斑貓老大帶小弟視察領地 「煞氣眼神緊盯」白貓姊妹沒在怕..貓奴反嚇壞

幫遛狗慘遭比特犬+德牧「發狂撕咬800下」 甜美女大生皮膚全扯爛毀容

相關新聞

早產被貓媽媽放棄 暹羅貓爺爺遇貓奴照顧22年「海洋寶石雙眼」迷倒萬人

許多高齡毛小孩有受到好的照顧，就算是年紀大也是一尾活龍。日前一張照片在網路上瘋傳，一隻高齡22歲的老貓度過了貓生第22個年頭，過去曾經是浪浪的牠遇到了好主人照顧，儘管相當高齡是個老爺爺，但牠的眼睛與毛色依然相當漂亮，完全不像是老貓的樣子。

第N屆貓狗大戰：誰跑得最快？這隻「貓」時速可飆到120公里

貓跟狗誰跑的快？這個答案根據不同條件會有不同結果。以寵物貓跟狗而言，兩者平均速度約落在時速48~50公里，並沒有明顯的差別，然而貓狗當中各自有擅長奔跑的「代表選手」。

保育「四大神獸」之一台灣狐蝠 花蓮縣府辦8場次夜觀

被列一級保育類野生動物，全台推估僅200隻的台灣狐蝠，在花蓮市建立穩定且易於觀察的族群，花蓮縣府這個月起，一連3個月辦理...

驗出狂犬病陽性死亡鼬獾 屏東獅子鄉啟動犬貓疫苗注射

屏東縣獅子鄉丹路村3月10日再度檢驗出狂犬病陽性的死亡鼬獾，幸過程中無人受傷，這是獅子鄉自102年台灣狂犬病疫情爆發以來...

「黑白汪」遇大晴天就卡三樓屋頂？消防隊員抵達現場傻眼了

美國賓州黑澤爾頓市消防隊接獲通報，有隻狗看起來「受困」在三樓高的屋頂。當救難人員抵達現場時，卻目睹汪星人愜意的走動，最後甚至走進公寓。一問鄰居才發現這隻狗就住在這棟樓，時常走到屋頂曬日光浴，並非民眾擔心的受困事件。

幫遛狗慘遭比特犬+德牧「發狂撕咬800下」 甜美女大生皮膚全扯爛毀容

有時候幫忙他人遛狗也要注意安全。近日有一起駭人聽聞的事件，美國一名女大生去年打工擔任「狗保母」時，帶一對夫妻飼養的比特犬及德國牧羊犬出去散步，結果2隻狗狗不知為何突然發狂，把她撲倒在地上狠狠撕咬，全身上下被咬超過800下，整張臉全毀容還差點喪命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。