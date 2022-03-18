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「黑白汪」遇大晴天就卡三樓屋頂？消防隊員抵達現場傻眼了
美國賓州黑澤爾頓市消防隊接獲通報，有隻狗看起來「受困」在三樓高的屋頂。當救難人員抵達現場時，卻目睹汪星人愜意的走動，最後甚至走進公寓。一問鄰居才發現這隻狗就住在這棟樓，時常走到屋頂曬日光浴，並非民眾擔心的受困事件。
消防局在臉書發文還原事情經過，有路人看到屋頂上站著一隻大狗，擔心狗狗受困因此撥打911報案。消防人員到了現場，卻看見黑白相間的狗狗悠閒站在屋頂，往牠身後一看甚至有個正敞開門的陽台，讓人懷疑狗狗可能就是從那裏進出。
據外媒報導，就當他們還在現場觀察的時候，恰好看見狗狗自己走下屋頂，並隨心所欲地進入公寓內。一問附近居民才知道，原來這隻狗就住在公寓裡，經常爬上屋頂曬日光浴。
然而部分網友卻對這樣說法不買帳，擔憂要是狗狗摔下來後果不堪設想，應該要檢舉放任牠的主人。其他留言則覺得這畫面相當有趣，「牠在看風景啦」「守望相助ing」「看起來像狗屋上的史努比」。也有人笑稱如果是貓在上面，就不會有這麼多人關心了。
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