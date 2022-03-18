幫遛狗慘遭比特犬+德牧「發狂撕咬800下」 甜美女大生皮膚全扯爛毀容

有時候幫忙他人遛狗也要注意安全。近日有一起駭人聽聞的事件，美國一名女大生去年打工擔任「狗保母」時，帶一對夫妻飼養的比特犬及德國牧羊犬出去散步，結果2隻狗狗不知為何突然發狂，把她撲倒在地上狠狠撕咬，全身上下被咬超過800下，整張臉全毀容還差點喪命。

綜合外媒報導，美國德克薩斯州女大學生杜蘭德(Jacqueline Durand)於2021年12月找了「狗保母」打工，相當喜愛動物的她不僅在家養狗，在學期間也很愛與動物接觸，也長期接下狗保母的打工工作，主要協助沒有空的狗飼主遛狗、餵食等等。有一天杜蘭德接下畢夏普夫妻(Justin Bishop and Ashley Bishop)的委託，帶著這對夫妻所飼養的德國牧羊犬露西(Lucy)與比特犬本德(Bender)去散步。

當杜蘭德來到畢夏普夫妻家，在大門口準備把兩隻狗狗帶出去散步時，不知為何兩隻狗突然發狂起來，將杜蘭德撲倒在地上發狂撕咬，把她全身上下啃咬得破破爛爛，連她的衣服也全都被扯毀，大概咬了800多下才鬆口。杜蘭德傷勢相當嚴重，送醫後在加護病房觀察許久，所幸保住一命，但她已經在狗狗的攻擊下失去了耳朵以及眼睛下方的所有皮膚，幾乎完全毀容。

杜蘭德經過幾個月的復健，日前終於勇於面對鏡頭接受採訪。杜蘭德表示，當時被攻擊的時候她只感受到臉上的皮膚都被扯下，『只覺得自己死定了』，她也因為失血相當嚴重差點活不下去，整張臉幾乎被徹底毀容，也因此這幾個月來都不斷接受整形手術，想辦法重建她的失去的五官。

看到愛女慘遭2猛犬攻擊，杜蘭德的母親相當心疼，但也很欣慰還好女兒活著。當地警方表示，當時他們接獲報案後趕去現場，由於2隻狗攻擊性相當強烈，他們花了半小時才控制住失控的德國牧羊犬及比特犬，目前杜蘭德已經針對這起事件對畢夏普夫婦提起民事訴訟，希望法律能還她一個公道。

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