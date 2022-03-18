虎斑貓老大帶小弟視察領地 「煞氣眼神緊盯」白貓姊妹沒在怕..貓奴反嚇壞

有些浪貓有強烈的領地意識，就算遇到家貓也要展現出老大威嚴。日前一張照片在網路上瘋傳，只見一隻大虎斑貓帶著另一隻較瘦的虎斑一起在路上閒晃，經過一戶養了兩隻白貓的人家前面，立刻停下來盯著屋內的兩隻白貓看，剛好飼主也目睹這畫面，就將這稀奇的一幕拍了下來。

網友「ぽむりんとぽわたん」在推特貼出一張照片，網友在2021年底飼養了一對可愛的白貓姊妹花，名叫「波木琳(ぽむりん)」與「波瓦坦(ぽわたん)」，兩隻都是透過中途之家領養回來的，目前都未滿一歲，兩姊妹的飼主經常上傳牠們可愛的照片與影片到推特上跟許多愛貓人分享。

有一天飼主捕捉到一幕神奇的畫面，在飼主家附近有一隻常見的胖虎斑浪貓，可以說是附近浪貓群的老大，這次老大虎斑貓帶上小弟虎斑貓到處出巡，恰好經過白貓姊妹花的家，只見兩隻虎斑在圍牆上露出審視的目光看著兩隻白貓，彷彿像是在說「哪來的生面孔？之前沒見過呢」。

白貓姊妹花的飼主表示，當時捕捉到這一幕有點嚇到，因為那隻胖虎斑貓是住在附近的愛貓人士都知道的「貓老大」，牠經常漫遊在鄰里之間巡邏，這次家裡兩隻白貓第一次見到貓老大的確有些緊張，很怕四隻貓會一言不合就吵架，所幸沒有發生這種事情，其中一隻白貓甚至還伸直身體伸出前腳。照片貼出後至今已吸引超過14萬人按讚，網友留言表示「還好貓老大看起來很和善」、「這是要收編新小弟的概念嗎」、「虎斑貓氣場好強喔」。

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