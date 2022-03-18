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療癒系兔兔使出北斗神拳？「空戰飛踢」系列照勾回憶紅到國外
兔子一般給人溫和療癒的形象，不過有攝影師捕捉到有如「北斗神拳」般的滯空戰鬥場景。這一系列趣味照片吸引超過10萬名網友朝聖，並紛紛「二創」賦予更多動感。
特別喜愛兔子的日本攝影師「うさぎ写真家 uta」，在推特上分享了大量的兔兔萌照。其中幾張「空戰」的照片格外引人注目，精彩記錄下兔子飛踢的決定性瞬間。儘管是靜止的照片卻超有臨場感，仔細聽好像還能聽到牠們戰鬥的呼吸聲，一張張復刻了萌版的經典漫畫北斗神拳
飛び蹴りが決まった瞬間もあります pic.twitter.com/EvlbIN3LGs— うさぎ写真家 uta (@utajima) March 16, 2022
這組動感的照片很快紅到國外，讓網友驚呼「所有的兔子都會功夫」「從沒看過這麼狂的動作」。不少人發揮才能拿原圖二創，加上血條、K.O等元素，讓照片別有一番趣味。
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