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療癒系兔兔使出北斗神拳？「空戰飛踢」系列照勾回憶紅到國外

聯合新聞網 / 綜合報導
特別喜愛兔子的日本攝影師PO出精彩的空中戰鬥照片。圖擷自@utajima
特別喜愛兔子的日本攝影師PO出精彩的空中戰鬥照片。圖擷自@utajima

兔子一般給人溫和療癒的形象，不過有攝影師捕捉到有如「北斗神拳」般的滯空戰鬥場景。這一系列趣味照片吸引超過10萬名網友朝聖，並紛紛「二創」賦予更多動感。

特別喜愛兔子的日本攝影師「うさぎ写真家　uta」，在推特上分享了大量的兔兔萌照。其中幾張「空戰」的照片格外引人注目，精彩記錄下兔子飛踢的決定性瞬間。儘管是靜止的照片卻超有臨場感，仔細聽好像還能聽到牠們戰鬥的呼吸聲，一張張復刻了萌版的經典漫畫北斗神拳

這組動感的照片很快紅到國外，讓網友驚呼「所有的兔子都會功夫」「從沒看過這麼狂的動作」。不少人發揮才能拿原圖二創，加上血條、K.O等元素，讓照片別有一番趣味。

網友發揮創意，讓原本的照片別有一番趣味。圖擷自@Belz_Zebuth
網友發揮創意，讓原本的照片別有一番趣味。圖擷自@Belz_Zebuth

網友發揮創意，讓原本的照片別有一番趣味。圖擷自@EpHYIq0yT76bJn8
網友發揮創意，讓原本的照片別有一番趣味。圖擷自@EpHYIq0yT76bJn8

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