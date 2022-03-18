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淋滾水虐貓「茶茶案」首開庭 律師曝開庭狀況：逃避非常可恥

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT

去年8月17日，新北市黎姓男子和前女友爭吵後，凌虐飼養的虎斑貓「茶茶」逼前女友回家。茶茶慘遭追打並被滾燙熱水燒燙傷，即使多人前往破門救出奄奄一息的牠，送醫11天後仍不幸過世。新北地方法院於16日針對茶茶案首次開庭，但被告始終沒有現身，呂秋遠律師說明開庭狀況，痛批「逃避非常可恥！只會讓你被關進監獄裡」。

黎男在去年和前女友在蘆洲住處發生爭執後，不但以傘、棍子追打虎斑貓茶茶，甚至將牠關在籠內，用剛煮好的滾水澆灌。黎男還把虐貓過程全程拍下傳給前女友，希望藉此逼迫對方回家，並恐嚇「見你一次砍你一次」。黎男始終拒絕開門，經房東同意破門後，眾人才成功衝進屋裡救出茶茶，但牠仍在送醫11天後不治。

新北地院於16日下午首度開庭，呂秋遠律師於深夜發文說明當天狀況，「並沒有具體的進度，原因是被告沒來」。原本安排了被告調解以及開庭，但不管調解或開庭，被告始終沒有現身。他推測被告目前逃亡的機率相當高，就算拘提可能也不會到，「下一步應該就是通緝了」。

呂秋遠文末語重心長表示，你可以不喜歡動物，但沒有虐待他們的權利。「逃避非常可恥，而且不能解決問題，只會讓你被關進監獄裡」，呼籲被告盡速現身面對司法。

茶茶案下次開庭時間定在4月26日下午，不過法官已裁定日後不會公開審理。呂秋遠向所有持續關注動保議題的朋友表達感謝，並承諾會繼續分享未來的進度。

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