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租客夫妻搬走「滿屋垃圾炸出」 房東見2m蟒蛇竄出崩潰：還有蠍子跟狼蛛

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名房東進租屋處查看情況，發現已經便垃圾山，寵物籠內還有死掉的蛇。 (圖/取自影片)
英國一名房東進租屋處查看情況，發現已經便垃圾山，寵物籠內還有死掉的蛇。 (圖/取自影片)

房東的最怕遇到恐怖的房客。日前一名當房東的男子請租客搬家後前去打掃，結果一進去見到恐怖的垃圾屋，滿屋子垃圾不打緊，還發現一大堆動物，像是魚、狼蛛、蠍子等等，甚至還有4條大蟒蛇，其中2隻被發現的時候已經死亡，把房東嚇壞了。

綜合外媒報導，英國一名房東特克斯雷(Phil Tewkesley)長年住在國外，便將自己的房子出租給一對夫妻，那對夫妻育有1女，就這樣住了6年，日前特克斯雷回到英國，就發通知請租客在1年內搬好家，當他進房子裡面去打掃跟檢查房屋狀況時，一進去就被嚇死。特克斯雷表示，當他打開房子大門時就被嚇到，整間屋子堆滿垃圾面目全非，恐怖到他無法置信。

特克斯雷將他進入房子的全程都拍成短片，一進去他就看到地毯上長滿黴菌，尿液跟蟲子滿布在地板上，地板多處都出現了被老鼠咬穿的洞，桌上跟櫃子上更是堆滿許多沒用完的雜物，一堆污垢都沒有刷掉，甚至在房子裡面找到不少動物，像是魚、蠍子、狼蛛等等，打開冰箱的時候竟然有一隻長達2公尺的大蟒蛇掉出來，「我當時真的是怕極了，尖叫著從房屋裡逃出，有生之年從未看過這樣糟糕的景況」。

受到嚴重驚嚇的特克斯雷聯絡了英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)，請他們協助處理房內的動物，該協會在清理過特克斯雷租出去的垃圾屋中發現共有4條大蟒蛇，其中2條已經死亡，另外活著的2隻則交由收容機構照顧。特克斯雷後來與女友及過來幫助的朋友們花了2天多的時間才把垃圾屋裡面的東西全部清理乾淨，屋外的垃圾子母車裡堆滿了清出來的垃圾，特克斯雷無奈地指出，光是清理這堆可怕的垃圾跟把壞掉的家具丟光就噴了他超過1200英鎊。

特克斯雷接下來決定重新裝潢破爛不堪的家，也會再重新添購新家具來用。住在附近的鄰居表示，這對夫妻租客疑似有囤積症，每天都在收快遞卻從來都不丟東西，但他們相當熱愛動物，經常會把蛇或是一些動物帶回家照顧，家裡出現的大蟒蛇就是這對夫妻救下的生物。

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