三花貓「跳作業本上趴好」想找小主人玩被無視 秒變家教監督功課：認真點

毛小孩除了霸佔主人的電腦桌不讓人工作，也會霸佔小主人的桌子不給寫功課。日前一名網友貼出一段影片，只見一隻三花貓躺在正在專心寫作業的小主人的桌上，十足的「妨礙寫作業」，但小弟弟不慌不忙，繼續寫著習字簿，任由貓咪繼續躺在作業本上面休息。

IG帳號「asamy385」日前貼出幾段可愛的影片，該名網友家中養了三隻貓，還有一名10歲的兒子及2名女兒，經常在IG上貼出一家與毛小孩的互動影音，相當溫馨。有一天其中一隻三花貓「年糕(おもち)」跑去找10歲的小主人玩，見到小主人正在專心寫作業便跳上桌子，一屁股坐在他的習作簿上面，試圖要小主人陪牠玩，但小男孩不為所動，繼續寫著習字簿，貓咪則繼續當「紙鎮」監督小主人寫作業。

可愛的影片貼出後吸引至少超過2萬人觀看，不少網友留言表示「貓咪家教來了」、「牠是來監督小主人有沒有專心寫字」、「小朋友定力真好，沒有擼貓反而是認真寫作業」、「等一下要是寫到塊靠近貓咪那頁不知道會發生什麼事情」。

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