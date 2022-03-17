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毛孩遇到地震怎麼辦？貓派和狗派「最擔心的事」第一名差很大

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／Ingimage
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儘管311東日本地震已經過了11年，地震至今仍難以被預測，唯一可以做的便是提前做好防災準備。除了人類，寵物的避難問題也成為眾多飼主必修的課題。日本寵物企業向1015名飼主做了問卷調查，透過數據能一窺飼主對於寵物防災做了多少努力。

根據ipet Holdings調查結果顯示，飼主在避難時最擔心寵物的事，依據飼養貓或狗而有所不同。狗狗的飼主最擔心「與其牠寵物發生糾紛(59.1%)」、「在不習慣的地方上廁所(54.7%)」、「身體狀態不佳(44.8%)」。

貓咪飼主則最擔心毛孩「在不習慣的地方上廁所(73.2%)」、「與其牠寵物發生糾紛(59.1%)」，以及「糧食的儲備量(52.8%)」。對於敏感的貓咪來說，環境的巨變相當值得關注，若是找不到充滿熟悉味道的廁所，可能會引起焦慮、憋尿等身心疾病。

圖／ipet Holdings提供
圖／ipet Holdings提供

不過當飼主被問到是否為貓貓狗狗做好防災措施，僅有不到20%的受訪者已做好準備。其中常見的日常準備包括「讓寵物習慣待在籠子內」，以及「準備好寵物防災用品」等。

而防災用品之中，不論貓狗飼主最重視的前兩名皆是「食物及飲用水」、「廁所用品」。接著才是狗狗的牽繩，以及貓咪的籠子，明顯與毛孩的習性以及體型有關。

日本東北部16日晚間發生規模7.4的強烈地震，有網友拍下自家貓咪炸毛慌張逃竄的模樣，顯見所有飼主最好都得替毛孩做好防災功課。

寵物 貓咪 日本 地震

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