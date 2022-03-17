天使柴聽到洗澡秒變臉 媽洗完見「仇恨值點滿」地獄惡魔犬露牙怒瞪嚇壞
有時候毛小孩不喜歡洗澡的程度遠遠超過我們想像。日前有一張照片在網路上爆紅，一隻柴柴很不喜歡洗澡，但玩到全身髒兮兮就必須要好好洗乾淨，結果主人拿出吹風機準備幫牠把毛吹乾時，驚見柴柴齜牙咧嘴的露出「仇恨值點滿」的表情，讓飼主好驚訝。
網友「柴犬すず♀きなこ♀」在推特上貼出一張圖，家中養了2隻可愛柴犬，一隻叫做「小鈴(すず)」，另一隻叫「奇娜可(きなこ)」。小鈴自小就不喜歡洗澡，每次要幫牠洗澡都是一件不容易的事情，有一天小鈴在散步的時候玩的髒兮兮，好不容易把牠帶進浴室洗好澡，正準備要拿吹風機進行最後的吹乾步驟時，飼主看到小鈴躲在角落，整張臉變得相當怨恨猙獰，尖牙還從嘴邊露出來，彷彿是在說「為什麼我要洗澡，真是太可恨了」。
飼主表示雖然小鈴很不喜歡洗澡，但這樣的表情是第一次見到，側臉看起來還有點像雪貂，「其實兇的很可愛」。照片貼出後吸引超過4萬網友按讚，網友留言表示「感覺一副就是『再看就咬死你』的fu」、「用盡力氣向主人表達討厭洗澡的柴犬」、「這表情我真的被嚇到了」。
洗われるなんて聞いてない😡とフェレットみたいになったすず pic.twitter.com/CCbXswZS74— 柴犬 すず♀きなこ♀ (@shiba_suzu_kina) February 27, 2022
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