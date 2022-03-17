4奶貓「圍攻僧侶討抱抱」鑽衣服狂蹭 他淡定無視繼續唸佛網全跪：定力太強
許多宗教的神職人員都會給人感覺一種超脫世俗的形象，但身邊有可愛毛小孩的時候他們會怎麼做呢？日前有一段短片爆紅，一名和尚在寺廟外面打坐唸佛，身邊有四隻小貓跑過來玩，還有一隻鑽進僧服中不斷蹭蹭想要討摸摸，但和尚完全不為所動，許多網友都相當佩服他的定力。
推特上有一段影片近日瘋傳，有網友在泰國寺廟直擊一名僧侶正在打坐唸經，身邊有四隻小奶貓緊緊黏著他，看起來就是想要跟他玩耍，小貓咪們在地上滾來滾去，還有一隻湊到和尚身邊蹭蹭，甚至跳進去僧侶的衣服中，想要跟他玩，但他完全沒有因為身邊有毛小孩而被干擾，依然繼續唸經。
其實這部影片在2020年就已經爆紅，最近又被不少網友轉發，許多人紛紛驚嘆於該名僧侶的定力，留言表示「可能貓咪真的很喜歡唸經聲」、「小貓們這樣在身邊討蹭蹭，是我的話一定招架不住」、「那名僧侶真的很專注，完全無視小貓們在旁邊皮」、「這樣的出家人精神實在是太令人推崇」。
この坊さん、完全に煩悩を消し去っている…https://t.co/251T2fISMK— 室橋裕和 書籍『ルポ新大久保』発売中 (@muro_asia) October 20, 2020
より。世界最大の仏塔がある、タイ中部のプラ・パトム・チェディにて pic.twitter.com/GY8SDuhk15
▪ 日本強震女網友急找失蹤橘貓 驚見牠坐抽屜裡「爽偷鮭魚乾吃」傻爆眼
▪ 毛孩遇到地震怎麼辦？貓派和狗派「最擔心的事」第一名差很大
▪ 最萌生力軍報到！傑克羅素㹴負責找出「俄軍地雷」 成隊上吉祥物
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言