4奶貓「圍攻僧侶討抱抱」鑽衣服狂蹭 他淡定無視繼續唸佛網全跪：定力太強

許多宗教的神職人員都會給人感覺一種超脫世俗的形象，但身邊有可愛毛小孩的時候他們會怎麼做呢？日前有一段短片爆紅，一名和尚在寺廟外面打坐唸佛，身邊有四隻小貓跑過來玩，還有一隻鑽進僧服中不斷蹭蹭想要討摸摸，但和尚完全不為所動，許多網友都相當佩服他的定力。

推特上有一段影片近日瘋傳，有網友在泰國寺廟直擊一名僧侶正在打坐唸經，身邊有四隻小奶貓緊緊黏著他，看起來就是想要跟他玩耍，小貓咪們在地上滾來滾去，還有一隻湊到和尚身邊蹭蹭，甚至跳進去僧侶的衣服中，想要跟他玩，但他完全沒有因為身邊有毛小孩而被干擾，依然繼續唸經。

其實這部影片在2020年就已經爆紅，最近又被不少網友轉發，許多人紛紛驚嘆於該名僧侶的定力，留言表示「可能貓咪真的很喜歡唸經聲」、「小貓們這樣在身邊討蹭蹭，是我的話一定招架不住」、「那名僧侶真的很專注，完全無視小貓們在旁邊皮」、「這樣的出家人精神實在是太令人推崇」。

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