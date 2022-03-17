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三花貓亂入大掃除「秒變黑貓」 洗N次澡爸媽傻眼：怎麼還是灰的
國外一名貓奴羅伊(Rachel Roy)飼養了一隻三花貓卡米(Cami)，主人形容牠總是希望成為目光焦點。某日當家人在清理壁爐的時候，卡米不意外的跟上前去湊熱鬧，意外沾滿灰塵變成一隻「煤炭精靈」，最後害自己得面臨洗澡酷刑。
有天卡米的爸爸正在打掃客廳的壁爐，把閒置的取暖用品一一搬到地下室。然而就在人類穿梭地下室和客廳之間的空檔，卡米逮到機會好好刷一波存在感，開始在壁爐中的灰塵打滾。羅伊和老公看到家裡突然出現「黑貓」愣了一下，牠的臉龐卻越看越熟悉，這才發現原來是卡米又調皮了。
不過卡米絲毫看不出任何悔意，「牠和平常一樣滾來滾去喵喵叫」，似乎沒意會到發生了什麼事情。羅伊並沒有就此放任牠，只好強制把卡米抓去洗澡。然而牠討厭洗澡又有點胖，這讓洗澡變得難上加難。不管洗了多少次，卡米感覺回不去以前乾淨的毛色，「看起來還是有銀灰色的感覺」，羅伊苦笑著說。
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