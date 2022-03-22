一換季就判若兩狗...貴賓夏天「瘦兩圈」畫面曝光 網驚：這是同一隻？
最近天氣回暖，許多飼主也開始幫家中狗狗修剪毛髮，最近在日本就有飼主在推特帳號@blackiewanko上分享兩張照片，畫面中看起來是兩隻截然不同的狗...
只見第一張照片裡，是一隻毛茸茸、看起來非常「有料」的玩具貴賓犬，第二張雖然也是同個品種，但卻是小巧可愛，可以說是比左邊那張縮小了一半。然而仔細看貼文說明竟然會發現，這兩張照片竟然是同一隻狗！
冬は冬でかわいい— くろもじゃ (@blackiewanko) March 2, 2022
夏は夏でかわいい
要するにかわいい
←冬バージョン 夏バージョン→ pic.twitter.com/PIh1de7WZ3
飼主在貼文上寫著「左邊是冬季版本、右邊是夏季版本」，原來這隻灰黑色的貴賓狗叫做Razuri（ラズリ），一到冬天牠的毛髮就會變得又多又蓬鬆，而夏天時毛髮的密度則會降低，所以隨著換毛期，美容店也會依照狗狗毛髮的生長方式，做不同的造型修剪，所以並不是Razuri冬天吃太多發福了。
網友們看到對比的畫面也忍不住驚訝：「不好意思...我還以為不同隻」，但也表示「Razuri冬天夏天都可愛」而飼主家中也有另一隻可卡犬Ruto（ルート），是Razuri平日的好夥伴，主人經常在社群網路上分享牠們可愛的模樣，毛茸茸的牠們總是讓喜歡狗狗的朋友直呼：太萌了！
たまんねー pic.twitter.com/DyFF27ErQ2— くろもじゃ (@blackiewanko) March 13, 2022
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