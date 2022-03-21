快訊

評／俄烏戰爭持續交戰 性暴力問題層出不窮

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓咪天天進店討肉肉吃 老闆超暖舉動網友狂讚：好人一生平安

聯合新聞網 / 綜合報導
每天上門討肉肉吃的貓咪客人。圖／翻攝自IG
每天上門討肉肉吃的貓咪客人。圖／翻攝自IG

有「貓咪天堂」美稱的土耳其，居民普遍對街上的貓狗非常友善，而一名經營肉舖的老闆伊克朗（Ikram Korkmazer），在當地更是出了名地有愛心，當許多「毛毛顧客」上門時，他總是不吝拿出最新鮮的肉來招待牠們。

從老闆在社群帳號上分享的影片中可以看見，一隻虎斑貓站立在肉攤櫃台前「喵喵」的叫著，就像是在跟老闆點餐一樣，而老闆也幽默地用招呼客人的方式回應貓咪，接著從冰櫃拿出一盒肉在貓咪眼前展示，彷彿在問：「來點這塊肉肉怎麼樣啊？」只見虎斑貓迫不急待地直盯著美食，等老闆一切好肉肉，貓咪馬上大快朵頤。

不僅是這隻虎斑貓，老闆伊克朗的IG上也分享了許多貓貓狗狗上門討肉肉吃的畫面，面對這些毛小孩，伊克朗總是滿臉笑容的盛情款待，老闆餵食毛小孩的溫馨景象也讓網友們紛紛留言：「老闆好人一生平安」、「貓貓們的點心教主」、「哈哈貓咪都是常客了呢」大讚老闆對這些狗狗貓貓們實在慷慨，太有愛心啦！

貓咪 土耳其 流浪動物 寵物 喵星人

相關新聞

爆衝柴犬妹玩拋接球 「雙腳煞車失靈」下巴砸地彎成L型網笑翻：翻車了

許多毛小孩在玩耍的時候總會捕捉到神奇的畫面。一名網友分享家裡的柴柴的有趣照片，某天他帶著自家柴犬去公園玩拋接球，本來帥氣接到球的柴犬，下一輪繼續玩你拋我接的時候突然摔個狗吃屎，整個下巴都砸在地上，爆笑的照片吸引不少網友朝聖。

柯基遊艇玩太嗨落水失蹤爸急哭 一通電話「你家狗游了11km」終團聚

毛小孩遭遇困難時的毅力令人相當動容。一隻柯基犬日前跟飼主一起搭遊艇玩耍，結果在飼主跟家人拍照拍的正嗨的時候，貪玩的柯基突然失蹤，飼主焦急的找都沒找到狗，在網路上發了尋狗啟事也毫無成果，所幸後來柯基自己游了11公里，被好心人發現帶回家裡，柯基也跟飼主重逢。

媽好奇「出門後貪玩貓咪在幹嘛」 收到室友傳來一張照片她秒鼻酸

飼主不在家的時候，毛孩子在家的狀況總是讓很多人好奇。最近網路上瘋傳一張照片，一名網友家飼養的貓咪在主人出去後，坐在房間裡一動也不動，望著窗外好像在等主人回來，落寞的背影讓飼主感到很難過。

貓咪天天進店討肉肉吃 老闆超暖舉動網友狂讚：好人一生平安

有「貓咪天堂」美稱的土耳其，居民普遍對街上的貓狗非常友善，而一名經營肉舖的老闆伊克朗（Ikram Korkmazer），在當地更是出了名地有愛心，當許多「毛毛顧客」上門時，他總是不吝拿出最新鮮的肉來招待牠們。

貓咪睡覺喉嚨「咕嚕嚕快速抖動」網友笑：夢到在喝東西啦！

為什麼貓咪睡覺動作這麼多？有網友在Dcard發文表示，自家貓咪睡著之後喉嚨一直發出有頻率的咀嚼聲，用手指去抵住貓咪下巴後咀嚼聲更加明顯，不知道貓咪為什麼會有這樣的反應，底下網友回覆，那是貓咪在作夢，通常會是夢到自己在狩獵獵物，猜測這隻貓應該是夢到自己在喝東西。

有一顆喜歡動物的心能進寵物業嗎？寵物美容師曝辛酸經驗談

毛小孩總是可愛又毛茸茸的惹人喜愛，有網友在PTT Petwork版上詢問寵物業發展的可能性，他表示自己從事補教業工作，很喜歡小動物，但光是有一顆愛小動物的心是不夠的，因此想詢問關於寵物業的發展情形，而曾經是寵物美容師的網友跳出來回應，他文章中點出許多關鍵問題，例如受傷、補習、情緒控管等等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。