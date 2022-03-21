貓咪天天進店討肉肉吃 老闆超暖舉動網友狂讚：好人一生平安

有「貓咪天堂」美稱的土耳其，居民普遍對街上的貓狗非常友善，而一名經營肉舖的老闆伊克朗（Ikram Korkmazer），在當地更是出了名地有愛心，當許多「毛毛顧客」上門時，他總是不吝拿出最新鮮的肉來招待牠們。

從老闆在社群帳號上分享的影片中可以看見，一隻虎斑貓站立在肉攤櫃台前「喵喵」的叫著，就像是在跟老闆點餐一樣，而老闆也幽默地用招呼客人的方式回應貓咪，接著從冰櫃拿出一盒肉在貓咪眼前展示，彷彿在問：「來點這塊肉肉怎麼樣啊？」只見虎斑貓迫不急待地直盯著美食，等老闆一切好肉肉，貓咪馬上大快朵頤。

不僅是這隻虎斑貓，老闆伊克朗的IG上也分享了許多貓貓狗狗上門討肉肉吃的畫面，面對這些毛小孩，伊克朗總是滿臉笑容的盛情款待，老闆餵食毛小孩的溫馨景象也讓網友們紛紛留言：「老闆好人一生平安」、「貓貓們的點心教主」、「哈哈貓咪都是常客了呢」大讚老闆對這些狗狗貓貓們實在慷慨，太有愛心啦！

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