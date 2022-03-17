密集恐懼症慎入！高雄機車險遭萬隻蜜蜂淹沒 達人：女王蜂帶錯路

高雄街頭昨日下午出現相當「蜂」狂的畫面，一輛停在路邊的機車短時間內被上萬隻蜜蜂團團包圍，這番奇景嚇壞不少路人。事後請來專家到場處理，才順利把蜂群抓回蜂箱，讓車主終於可以安心騎車。

網友在臉書社團分享一段影片，一輛停在高雄岡山維仁路上的機車，不知何故突然招來一大群蜜蜂。從畫面中可以看到，不論是放在坐墊上的安全帽、車身，甚至往下延伸到柏油路上，全都是蜂湧而至的蜜蜂。一旁的路人擔心之餘，也紛紛駐足圍觀以及錄影。

帶頭的女王蜂疑似迷路，讓尾隨的蜜蜂全停在路邊的機車上。圖擷自 爆料公社

根據自由時報報導，岡山養蜂產銷班班長陳保存接獲通知後到場處理，確認是採蜜的蜜蜂而非虎頭蜂，並不會攻擊人類。推測可能是附近蜂箱的女王蜂走丟帶錯路，才會看到這幅嚇人的景象。

網友們看到這影片，紛紛開玩笑是「蜜蜂界的教召」「需要蜂力發電」。留言驚呼最近各種動物輪流登上版面，還有人苦中作樂表示「下次停電的兇手找到了」。

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