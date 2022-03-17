換季掉一堆毛！巧手爸做「迷你室內拖」虎斑貓穿上超合腳 網跪求教學
毛小孩在換季的時候不免會遇到大量掉毛的狀況，家裡如果沒有準備吸塵器或滾輪可是會被漫天毛毛覆蓋，不過毛孩掉下來的毛經過再製也能變成精品。近日有一張照片在網路上爆紅，一名飼主將自家愛貓換毛期間的毛都收集起來，用貓毛做成了一雙「毛毛室內拖」，套在貓咪腳上剛剛好，萌翻不少網友。
網友「みにら日記-MiniraDiary-」在推特上貼文，家中養了一隻可愛的1歲虎斑貓「米尼拉(Minira)」，最近米尼拉的飼主發現牠掉下來的貓毛可以回收再利用，就把收集起來的貓毛做成了一雙小拖鞋，上面還貼上了印有米尼拉的頭的小貼紙，最神奇的是套上貓咪的後腳時，拖鞋大小整個恰到好處，完美包覆住整個腳掌。
可愛的照片曝光後吸引不少網友留言，短短2天就有超過萬網友觀看，網友留言表示「貓毛回收再利用竟然可以做出這麼可愛的東西」、「鏟屎官的手真是巧」、「套上去貓腳的樣子太可愛了」、「印小貼紙貼在貓毛拖鞋上根本是畫龍點睛」，許多網友也敲碗跪求飼主貼出貓毛拖鞋製作過程，想做一雙給自家毛小孩穿。
猫のブラッシングして取った毛で猫サイズのスリッパ作ったら可愛すぎたｗｗｗ— みにら日記-MiniraDiary- (@MiniraDiary) March 15, 2022
このサイズ感…はみ出てる足…無理…ｗｗ pic.twitter.com/xu8BsbgAX2
▪ 牧羊犬追鵝太興奮和主人失散 竟聰明到「自己搭公車」回家
▪ 「演技派柴犬」碰水泥磚抱枕秒入戲 猙獰表情網笑：狗界影后
▪ 狗狗結紮醒來驚覺「蛋蛋不見了！」氣瘋大鬧獸醫院秒變戰爭現場
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言