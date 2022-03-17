換季掉一堆毛！巧手爸做「迷你室內拖」虎斑貓穿上超合腳 網跪求教學

毛小孩在換季的時候不免會遇到大量掉毛的狀況，家裡如果沒有準備吸塵器或滾輪可是會被漫天毛毛覆蓋，不過毛孩掉下來的毛經過再製也能變成精品。近日有一張照片在網路上爆紅，一名飼主將自家愛貓換毛期間的毛都收集起來，用貓毛做成了一雙「毛毛室內拖」，套在貓咪腳上剛剛好，萌翻不少網友。

網友「みにら日記-MiniraDiary-」在推特上貼文，家中養了一隻可愛的1歲虎斑貓「米尼拉(Minira)」，最近米尼拉的飼主發現牠掉下來的貓毛可以回收再利用，就把收集起來的貓毛做成了一雙小拖鞋，上面還貼上了印有米尼拉的頭的小貼紙，最神奇的是套上貓咪的後腳時，拖鞋大小整個恰到好處，完美包覆住整個腳掌。

可愛的照片曝光後吸引不少網友留言，短短2天就有超過萬網友觀看，網友留言表示「貓毛回收再利用竟然可以做出這麼可愛的東西」、「鏟屎官的手真是巧」、「套上去貓腳的樣子太可愛了」、「印小貼紙貼在貓毛拖鞋上根本是畫龍點睛」，許多網友也敲碗跪求飼主貼出貓毛拖鞋製作過程，想做一雙給自家毛小孩穿。

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