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人貓共眠24天有何變化？日本大學生有驚人發現 又多1個理由做貓奴

香港01 / 撰文／田中貴
實驗會記錄貓咪休息的可愛模樣。圖／「shiropen2」Twitter影片截圖
實驗會記錄貓咪休息的可愛模樣。圖／「shiropen2」Twitter影片截圖

港人生活壓力大，整晚「眼光光到天光」都不出奇，但原來失眠問題是可以容易解決，而且能輕鬆獲取幸福感！日本1名工程設計系大學生最近發表研究報告，提出每晚從5隻「喵星人」中「五選一」，親自和牠共眠24天，發現產生放鬆效果，貓咪更愛親近自己，當然效果會因人而異，但看來又多1個做「貓奴」的理由了。

日媒《ITmedia》報導，日本法政大學工程設計系四年級大學生中橋侑里今年2月發表1篇名為《與貓一同探索創造新睡眠價值（猫と共に探求する新たな睡眠価値の創出）》的研究報告，探討人類與貓咪共眠24天前後的身心變化。

實驗拍檔是5隻「喵星人」，每晚人貓睡覺前任意「五選一」，進行實驗前必須根據貓咪的喜好來決定睡覺場所，例如觸感、溫度、燈光和吵鬧程度，由於無從預測，所以實驗過程充滿多樣性。

睡遍家中大部分位置

決定好貓咪睡覺場所後，侑里則在一旁鋪睡袋陪睡，同時手上戴上智能手錶，收集實驗者的睡眠時間、起床時間與次數、睡眠深淺等資料，隨後根據相關數據，分析實驗對其身體的影響，比較實驗前後的睡眠質素分別，心理影響方面，她每天都會以日記方式，寫下與貓咪同眠的感受，同時記錄睡覺時貓咪變化。

在這24天期間，侑里跟隨貓咪一同睡過家中各個地方，包括床上、桌下、電視機前、樓梯間、沙發夾縫，全程由其他人拍攝。

得到心靈滿足

實驗結束後比較平均睡眠分數，侑里發現實驗前後身體情況相差不大，但在心理影響上，她發現有巨大改變，由於侑里無法預測貓咪的行動，所以好似經歷一場未知的刺激冒險，並有不少新發現，例如原來貓咪喜歡窄小安靜的地方，讓侑里透過體會到相關地方的舒服感，而且在平時不會睡覺的地方休息，能享受到新鮮感，另外，睡前碰到貓咪讓她產生放鬆效果，睡覺期間也會感到貓咪前來親近，甚至被貓咪輕舔的次數倍增，不但不會覺得被打擾，反而體驗到幸福感覺，在任何地方睡也沒有失眠問題。

除了侑里得到心靈滿足之外，貓咪同樣產生改變，比起過往，目前不論晝夜，貓咪更頻繁地出現在侑里的身邊徘徊與親近。

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文章授權轉載自《香港01》

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