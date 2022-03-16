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最萌生力軍報到！傑克羅素㹴負責找出「俄軍地雷」 成隊上吉祥物

聯合新聞網 / 綜合報導
2歲大的傑克羅素㹴投入俄烏戰爭。圖擷自@nexta_tv
2歲大的傑克羅素㹴投入俄烏戰爭。圖擷自@nexta_tv

在前線英勇抗敵的除了軍人，烏克蘭軍隊還多了一名「最萌生力軍」報到。這隻傑克羅素㹴身穿軍服，工作是負責找出被俄軍埋在地下的地雷。可愛卻肩負重任的模樣曝光後，在Reddit掀起網友討論

根據外媒報導，這隻叫做子彈(Patron)的傑克羅素㹴正在執行任務，地點位在離基輔不遠的切爾尼戈夫市(Chernihiv)。上戰場找地雷的畫面曝光後，很快的被網友轉發到各大論壇，掀起一波討論。

「子彈」是隊上的靈魂人物以及吉祥物，照片中的牠在一次任務中嗅出TM-62M以及PMN-1地雷。結束任務後的牠則相當喜歡吃起司，隊員因此常餵牠吃好吃滿。

不少留言討論狗狗是否可能在掃雷的過程中喪命，有網友回應以反坦克地雷而言，需要觸發的重量至少得達上百公斤。以標準體重為8公斤的傑克羅素㹴而言，幾乎不可能單靠體重觸發地雷。

烏克蘭 基輔

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