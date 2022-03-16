快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大鱷魚把入侵領地同類當「小王」活活吃掉 狠咬拖行影片曝光民眾嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
一隻大鱷魚把另一隻體型較小的公鱷魚狠咬入嘴準備吃掉，嚇壞不少人。 (圖/取自影片)
一隻大鱷魚把另一隻體型較小的公鱷魚狠咬入嘴準備吃掉，嚇壞不少人。 (圖/取自影片)

野生動物的一些行為常常讓人大開眼界。日前一段短片在網路上瘋傳，一名網友目擊到一隻大鱷魚嘴裡叼著一隻小鱷魚，乍看以為是在玩耍，結果發現大鱷魚是直接狠咬入侵領域的小鱷魚要把牠吃下去，影片相當驚悚，許多網友驚呼連連。

美國佛羅里達州一名女子史密斯(Julie Marchillo Smith)在個人臉書上面貼出一段短片，日前她在高爾夫球場目擊到一隻名叫「老爹(Grandpappy)」的超大鱷魚咬著一隻小鱷魚，乍看以為兩隻鱷魚在玩，結果仔細看發現大鱷魚是在狠咬小鱷魚，彷彿要置其於死地一般，由於畫面相當驚悚，現場不少高爾夫球友都發出驚呼，不敢相信眼前看到的畫面。

驚悚的鱷魚打架影片貼出後轉傳到許多社群網站，也吸引不少網友留言，網友表示「太可怕了，我本來以為牠們在玩耍」、「大鱷魚的咬力似乎很強大」、「同類相殘欸，真是恐怖」、「喔我的老天，還好我不在現場」。

對於大鱷魚想殺死小鱷魚的舉動，佛羅里達州自然歷史博物館的生物學家希喜表示，鱷魚在交配季節的時候領域觀念相當強大，會將侵入自己地盤的所有異己全數排除，尤其是公鱷魚更是如此，牠們絕不允許任何「情敵」進入領地中撒野，因此也經常發生公鱷魚互毆、最後把其中一方弄死的狀況，大鱷魚殺死體型較小的鱷魚是非常常見的情形。

鱷魚 美國

相關新聞

僅原民有條件可獵 新竹縣8溪流列護漁保育區全面禁捕

新竹縣為維護山林環境，公告尖石、五峰及芎林鄉境內共8條溪流列為護漁保育區，除原住民可依法從事非營利捕獵行為外，其餘都將全...

密集恐懼症慎入！高雄機車險遭萬隻蜜蜂淹沒 達人：女王蜂帶錯路

高雄街頭昨日下午出現相當「蜂」狂的畫面，一輛停在路邊的機車短時間內被上萬隻蜜蜂團團包圍，這番奇景嚇壞不少路人。事後請來專家到場處理，才順利把蜂群抓回蜂箱，讓車主終於可以安心騎車。

幼犬卡在直徑10公分水管逾一周 救援小組鋸水管救命

高雄興達港旁一間鐵皮屋，有隻2個多月大的幼犬鑽進水管卡住超過一周，台灣動物緊急救援小組擔心狗狗餓死，今天前往營救，一行人...

人貓共眠24天有何變化？日本大學生有驚人發現 又多1個理由做貓奴

日本1名工程設計系大學生最近發表研究報告，提出每晚從5隻「喵星人」中「五選一」，親自和牠共眠24天，發現產生放鬆效果...

日本強震女網友急找失蹤橘貓 驚見牠坐抽屜裡「爽偷鮭魚乾吃」傻爆眼

16日深夜日本福島發生規模7.4強震，至少造成2死百人傷，許多城市也大規模停電，不少日本人昨晚都沒睡個好覺，家中有養毛小孩的更是如此。一名日本網友在推特上發文，說發生大地震後他很擔心自家貓咪出事，滿屋子找貓的時候竟發現自家貓咪成為了趁火打劫的小偷，從震開的抽屜中打算把鮭魚乾偷走。

換季掉一堆毛！巧手爸做「迷你室內拖」虎斑貓穿上超合腳 網跪求教學

毛小孩在換季的時候不免會遇到大量掉毛的狀況，家裡如果沒有準備吸塵器或滾輪可是會被漫天毛毛覆蓋，不過毛孩掉下來的毛經過再製也能變成精品。近日有一張照片在網路上爆紅，一名飼主將自家愛貓換毛期間的毛都收集起來，用貓毛做成了一雙「毛毛室內拖」，套在貓咪腳上剛剛好，萌翻不少網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。