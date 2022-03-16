大鱷魚把入侵領地同類當「小王」活活吃掉 狠咬拖行影片曝光民眾嚇壞

野生動物的一些行為常常讓人大開眼界。日前一段短片在網路上瘋傳，一名網友目擊到一隻大鱷魚嘴裡叼著一隻小鱷魚，乍看以為是在玩耍，結果發現大鱷魚是直接狠咬入侵領域的小鱷魚要把牠吃下去，影片相當驚悚，許多網友驚呼連連。

美國佛羅里達州一名女子史密斯(Julie Marchillo Smith)在個人臉書上面貼出一段短片，日前她在高爾夫球場目擊到一隻名叫「老爹(Grandpappy)」的超大鱷魚咬著一隻小鱷魚，乍看以為兩隻鱷魚在玩，結果仔細看發現大鱷魚是在狠咬小鱷魚，彷彿要置其於死地一般，由於畫面相當驚悚，現場不少高爾夫球友都發出驚呼，不敢相信眼前看到的畫面。

驚悚的鱷魚打架影片貼出後轉傳到許多社群網站，也吸引不少網友留言，網友表示「太可怕了，我本來以為牠們在玩耍」、「大鱷魚的咬力似乎很強大」、「同類相殘欸，真是恐怖」、「喔我的老天，還好我不在現場」。

對於大鱷魚想殺死小鱷魚的舉動，佛羅里達州自然歷史博物館的生物學家希喜表示，鱷魚在交配季節的時候領域觀念相當強大，會將侵入自己地盤的所有異己全數排除，尤其是公鱷魚更是如此，牠們絕不允許任何「情敵」進入領地中撒野，因此也經常發生公鱷魚互毆、最後把其中一方弄死的狀況，大鱷魚殺死體型較小的鱷魚是非常常見的情形。

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