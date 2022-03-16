【動物冷知識】1顆不夠用！章魚心臟多2顆 專門送血到這部位

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？章魚有三個心臟唷！

我們今天一起來看動物的心臟冷知識吧！

章魚是藍血動物，他們的血液是富含銅的血藍蛋白，紅血動物的血液則是富含鐵的血紅蛋白。血藍蛋白輸送氧的效率不如血紅蛋白。

所以擁有三個心臟，有助於章魚補償血藍蛋白效率的不足。

長頸鹿的腦部血壓要達到110/70（這與大型哺乳動物的正常水平相當），心臟的血壓要達到220/180左右，人類高血壓的定義是130/80。而研究長頸鹿血壓，對於人類高血壓的問題也是很有幫助的！

藍鯨是海洋哺乳類，不同於用鰓呼吸的魚類，海洋哺乳類如同陸地哺乳類是用肺呼吸的。而維持較低的心率有助於海洋哺乳類保存氧氣，讓他們可以在水面下待更長的時間。

參考連結：1／2／3

商品推薦