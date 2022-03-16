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黑狗沒病痛「會攻擊人」3日內安樂死引眾怒 中途長文回應：找不到人接手

聯合新聞網 / 綜合報導
因為有攻擊性而即將被安樂死的黑狗「歐嘎」。 (圖/取自臉書粉絲專頁「忍者軍團家」)
因為有攻擊性而即將被安樂死的黑狗「歐嘎」。 (圖/取自臉書粉絲專頁「忍者軍團家」)

有些毛小孩若有創傷經驗可能會攻擊同伴或人類，但最近有中途之家的貼文引發不小爭議。近日有一隻名為「歐嘎」的黑狗因過去具有創傷經驗，中途之家經過訓練後無法改善牠的攻擊行為，在粉專發布貼文決定將牠安樂死，引來不少網友痛批，該中途之家也發表了8千字長文回應

中途之家「忍者軍團家」經手過不少浪貓浪狗，其中一隻叫做「歐嘎」的黑狗在該中途之家待了超過100天，中途之家14日發布貼文表示，歐嘎因為過去的創傷經驗，每日活在緊張、恐懼與焦慮之中，即使藥物治療效果也有限，對貓狗有高度攻擊性，甚至曾為了攻擊其他狗掙斷項圈，對人的容忍度有進步，但仍可能出現無預警的嚴重攻擊。

至於為什麼不將歐嘎送養，該中途之家說，綜合獸醫判斷，將歐嘎送到沒有攻擊犬照顧經驗的家庭或農場，對牠是極大的精神壓力，新主人也有隨時被攻擊的危險，「除非有極其理想的無狗環境、有專業經驗的飼主可以轉移，否則結局極高機率都是回到收容所」。最後則在文末寫道「盡了一切努力後，要做出安樂死決定，忍爸媽的心裡比任何人都痛。目前，這是我們能為歐嘎及其他孩子做出最好的安排」。

該貼文一出不少網友在貼文底下留言為歐嘎請命，認為歐嘎並沒有任何病痛卻要被安樂死，「也許你的辛苦我們無法理解，但不代表你就可以安樂死牠，沒辦法多花點時間去找合適的人嗎？一定要剝奪他的生命嗎？」，也有網友指出動物的行為問題還有很多解決方式跟管道可以嘗試，請不要輕易放棄。就連動物行為治療師戴更基醫生也在貼文下方留言回應，指出歐嘎的主人正在上他的課程，「我不清楚其他的醫生為什麼沒辦法幫上忙，我跟主人溝通過，我說的很明白、我可以處理好，但是問題在於主人要去美國」，戴醫生表示行為治療需要有個「主人」而不是吃吃藥轉手給別人，而那個「別人」是否能一起配合治療很重要，如果不能的話治療就沒意義，「因為我把話攤開來說了，最後我聽到的結論就是主人的先生決定安樂」。

由於中途之家要安樂死歐嘎的消息引發不少網友痛批，該中途之家也在稍早發布了全長8350字的長文回應網友的憤怒，內容針對為何要安樂死歐嘎做出說明，提到「歐嘎需要的領養條件眾多，經過評估後要找到符合上述所有條件的困難度極高，所以考慮安樂死」，且歐嘎每天都活在精神折磨裡頭，且對周遭的人狗產生危險，是有精神疾病的，經獸醫檢定符合安樂死的標準。

中途之家也對戴更基醫生的留言做出回應，表示戴醫師說是要由「飼主」一起治療，因此由「中途」來治療是沒有意義的，轉移後一切進度歸零，當時提供的「免費治療」是在為期三個月的訓犬課程期間，作為課堂上的示範教學。因為要配合課堂進度，必須在短時限內找到可以配合的主人，「由於歐嘎的超高照顧難度，在老師當時給的時限裡我們找不到可以接手的人」。

中途之家的千字長文回應貼出後仍是有不少網友不買單，紛紛留言表示「如果有人願意花更多心思跟努力照顧他，也是美事一樁吧！請問為什麼不放手？」、「已經很多人要接手了，不要再咬著『覺得找到符合條件的人幾乎不可能』這件事要安樂死狗」。有網友則在貼文下方PO出台北市獸醫公會在社團中的回應，內文寫道「關於最近FB上的要安樂死會咬人的歐嘎事件，因為動保法第12條規定『六、為避免對人類生命、身體、健康、自由、財產或公共安全有立即危險。』是要對人類有立即危險的當下才能予以撲殺，除此之外給予安樂死都是違法行為，台北市轄區內的執業會員切勿違法執業」。

▶▶▶點我看中途之家「忍者軍團家」聲明全文。

安樂死 獸醫 毛小孩

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