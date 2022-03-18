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主人去世鸚鵡「自殘拔光羽毛拒說話」 暖女收編牠終於走出陰影開口了

聯合新聞網 / 綜合報導
灰鸚鵡傑西。（翻攝自Facebook @RSPCA (England & Wales)）
灰鸚鵡傑西。（翻攝自Facebook @RSPCA (England & Wales)）

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）近日更新了一項救援近況，有隻灰鸚鵡因主人去世而承受巨大悲傷，不斷出現拔光自己羽毛等極端自殘情形外，更拒絕說話，僅願意小聲地和救援志工說聲「再見」，令人心疼。然而，找到新家的牠逐漸打開封閉的心房，不但願意開口說話，還會與新的家族成員開玩笑，重獲新生的模樣讓人鬆了一口氣。

灰鸚鵡傑西（Jesse）在最愛的主人去世後被救援組織安置治療，卻開始出現拔自己羽毛、拒絕發聲講話的自殘與憂鬱傾向，極度封閉自我的傑西唯一會說的話，只有與照顧自己的救援志工道聲「再見」，讓眾人十分心疼。

救援組織顧問「霍金斯」（Hannah Hawkins）表示，一開始傑西出現拔毛行為時，還以為是皮膚出現狀況，但經過檢查便很快意識到—這是一種悲傷與壓力的表現。畫面中可以看到，傑西將自己的羽毛拔掉後，只剩下頭部留有完整的毛髮，身上露出的光禿皮膚相當紅腫，令人怵目驚心。

數月後，傑西被一位狗狗行為專家「瑞秋」（Rachel Leather）領養，家中所有成員、包含兩隻狗與五隻貓貓都與傑西相處融洽。新飼主瑞秋表示，目前拔毛的習慣仍然很難控制，但是有羽毛再生的情況，「這是好兆頭，代表牠已經得到放鬆與滿足了。」

瑞秋也表示，傑西來到新家後已願意開口說話，而家人都稱他為寶貝，他也會回稱對方是寶貝，還會開玩笑捉弄對方，看著重新變得健談的牠感到十分欣慰，「我迫不及待的想看傑西的行為能出現怎麼樣的進步，我們非常愛牠，希望牠能深深知道這一點！

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