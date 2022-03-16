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狗偷食物「造甘那飛」狂搖尾巴超開心？真相令人心酸
如果有狗狗不請自來想叼走東西，你會怎麼做？臉書社團出現一段狗狗侵門踏戶的全紀錄，只見牠小心翼翼的進到屋內，一度還跟鏡頭對上眼。不過拍攝者並沒有阻止牠，反而靜靜的拍下牠叼到東西雀躍逃跑的模樣。網友們隔著螢幕彷彿都能感受到牠心中的愉悅。
從畫面中可見，狗狗一開始緩緩的走進房子，環顧四週觀察環境後，便叼走擺在架子上的物品揚長而去。拍攝者雖然目擊了整個過程，但他沒有打斷狗狗的動作，反而是靜靜的看著這一切發生。狗狗離開「犯罪現場」後，從背影能看到牠相當雀躍，如同馬匹奔跑還狂甩尾巴。雖然一度嗨到鬆開獵物，牠停下來叼起後繼續向前跑。
不少網友被這樣單純的快樂感動，「像小孩子一樣」「這個淘氣的步伐」「微凸的肚肚好可愛」「連跑步都是開心的」。然而有網友表示，這段影片其實是在描述流浪狗餓到只好偷果皮充飢，「看了蠻難過的」。
@lycheeisachihuahua Wish every dog has his own home 🥺🥺🥺 #dog #poordog #fyp #tiktok #lycheeisachihuahua ♬ original sound - Lycheeisachihuahua
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