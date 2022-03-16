快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他嗨拿手機跟萌喵自拍 虎斑討厭入鏡滿臉不屑「撇嘴嘖一聲」：離我遠點

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪：離我遠一點你這人類！ (圖/取自推特)
貓咪：離我遠一點你這人類！ (圖/取自推特)

家裡有養貓的人應該都經歷過不少被貓拒絕的狀況。日前有一張可愛的照片在網路上瘋傳，一名男子想要一隻超可愛的虎斑貓一起合照，結果拍完自拍照後發現貓咪竟然露出極度厭棄的表情，讓他相當失落。

網友「プカちゃん」在推特貼出一張照片，目前在泰國教日文旅居的男子養了一隻可愛的10多歲虎斑貓，有一天他想跟貓咪拍照，拿起手機擺好pose自拍，結果拍到的照片竟然是貓咪一臉相當不屑、嘴巴歪向一邊像是發出了「嘖」的一聲，這可讓男子相當失望，本來以為可以捕捉到可愛的合照結果竟然是被貓咪討厭了。

男子經常在推特上貼出他在泰國觀察到的貓咪百態，也常常與網友分享他所見到的泰國浪貓及家貓，每一張照片都相當療癒人心，但目前並不知道和男子一起合照的貓咪是不是他所飼養的貓。照片曝光後至今已吸引超過5萬人按讚，網友表示「這隻貓肯定不想跟你一起入鏡」、「也許牠很討厭拍照」、「貓咪可能是在嫌棄你長不夠帥，沒資格在牠身邊拍照啦」、「貓咪那張臉太嫌棄了吧笑死」。

貓咪 泰國 自拍

相關新聞

人貓共眠24天有何變化？日本大學生有驚人發現 又多1個理由做貓奴

日本1名工程設計系大學生最近發表研究報告，提出每晚從5隻「喵星人」中「五選一」，親自和牠共眠24天，發現產生放鬆效果...

南風起 西伯利亞白鶴飛走了

一隻被國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞白鶴去年11月飛來宜蘭後，造成轟動，牠受到細心照顧100多天，這個月8日牠飛離了棲息觀察...

【動物冷知識】1顆不夠用！章魚心臟多2顆 專門送血到這部位

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？章魚有三個心臟唷！ 我們今天一起來看動物的心臟冷知識吧！

哈士奇見爸媽「無神臭臉→陽光燦笑」 秒切換表情超反差網融化：是真愛

確認過眼神，是真愛！哈士奇擁有帥氣的外表，眼神更是時常霸氣外露，但其實是既忠心又可愛的犬種。日本一名網友日前在網路上分享一段影片，是自家哈士奇獨自站在走廊上面無表情，但一看到主人靠近變「秒綻笑顏」，快速變臉的可愛模樣融化全網。

僅原民有條件可獵 新竹縣8溪流列護漁保育區全面禁捕

新竹縣為維護山林環境，公告尖石、五峰及芎林鄉境內共8條溪流列為護漁保育區，除原住民可依法從事非營利捕獵行為外，其餘都將全...

密集恐懼症慎入！高雄機車險遭萬隻蜜蜂淹沒 達人：女王蜂帶錯路

高雄街頭昨日下午出現相當「蜂」狂的畫面，一輛停在路邊的機車短時間內被上萬隻蜜蜂團團包圍，這番奇景嚇壞不少路人。事後請來專家到場處理，才順利把蜂群抓回蜂箱，讓車主終於可以安心騎車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。