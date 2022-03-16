他嗨拿手機跟萌喵自拍 虎斑討厭入鏡滿臉不屑「撇嘴嘖一聲」：離我遠點
家裡有養貓的人應該都經歷過不少被貓拒絕的狀況。日前有一張可愛的照片在網路上瘋傳，一名男子想要一隻超可愛的虎斑貓一起合照，結果拍完自拍照後發現貓咪竟然露出極度厭棄的表情，讓他相當失落。
網友「プカちゃん」在推特貼出一張照片，目前在泰國教日文旅居的男子養了一隻可愛的10多歲虎斑貓，有一天他想跟貓咪拍照，拿起手機擺好pose自拍，結果拍到的照片竟然是貓咪一臉相當不屑、嘴巴歪向一邊像是發出了「嘖」的一聲，這可讓男子相當失望，本來以為可以捕捉到可愛的合照結果竟然是被貓咪討厭了。
男子經常在推特上貼出他在泰國觀察到的貓咪百態，也常常與網友分享他所見到的泰國浪貓及家貓，每一張照片都相當療癒人心，但目前並不知道和男子一起合照的貓咪是不是他所飼養的貓。照片曝光後至今已吸引超過5萬人按讚，網友表示「這隻貓肯定不想跟你一起入鏡」、「也許牠很討厭拍照」、「貓咪可能是在嫌棄你長不夠帥，沒資格在牠身邊拍照啦」、「貓咪那張臉太嫌棄了吧笑死」。
『猫と写真撮ったら舌打ちされた気がする...僕とのツーショット嫌だったのかな...』って見せてもらった猫の顔が絵に描いたような舌打ち顔だったw pic.twitter.com/UAcfDEVR5M— プカちゃん (@phukachan100) March 12, 2022
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