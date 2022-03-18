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法鬥妹妹軟萌網美照萬人暈爆 見暖爐秒衝過去「坐成大叔瞇眼笑」超反差
日本有隻法鬥妹妹「小姬」（ヒメ）模樣可愛，在社群媒體Instagram上狂吸超過4萬名粉絲追蹤。而可愛的小姬有個特別的癖好，就是喜歡在溫暖的暖爐前面用「大叔坐姿」享受溫暖，超強反差萌融化大批粉絲。
小姬的飼主經常在IG帳號@himegonzaresu 分享小姬的可愛日常，由於居住的地方氣溫還是很低，仍在下雪，因此暖爐成為小姬家中不可或缺的電器。從貼文中可以看到，小姬享受暖爐溫度的姿勢超多樣，有時駝背坐著、有時直接倒臥側躺，甚至手手扶地、盯著暖爐發呆，在暖爐旁呆滯可愛的模樣成為小姬的招牌。
雖然很喜歡在室內享受暖爐的溫度，但小姬也時常跟著主人到戶外雪地裡踏踏散步，穿著厚厚小棉襖的小姬套上鞋子、頭套，也能在寒冬中蹦蹦跳跳，活潑可愛的模樣讓牠在社群媒體上成為「小小狗網紅」。
小姬的「超反差大叔樣」吸引許多死忠粉絲追蹤，紛紛大讚小姬「還是個小美女」、「小姬這樣坐真的好像人」、「盯著暖爐的眼神真是溫柔～」、「好愛牠的大眼睛」、「好像白色的馬鈴薯。」
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