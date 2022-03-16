哈士奇見爸媽「無神臭臉→陽光燦笑」 秒切換表情超反差網融化：是真愛

確認過眼神，是真愛！哈士奇擁有帥氣的外表，眼神更是時常霸氣外露，但其實是既忠心又可愛的犬種。日本一名網友日前在網路上分享一段影片，是自家哈士奇獨自站在走廊上面無表情，但一看到主人靠近變「秒綻笑顏」，快速變臉的可愛模樣融化全網。

從推特用戶@pupipupi_pupipi上傳的影片可以看到，哈士奇「文太」（Bunta）本來面無表情地獨自站著，等到心愛的主人轉彎靠近自己時便馬上綻放出燦爛笑容，抬頭望著主人的眼神也超級深情，可愛的模樣登上日媒版面，表示「短短9秒，卻能看出文太對主人深深的愛。」

而飼主也時常在推特帳號中分享文太的可愛日常，從其他貼文中可以看到，只要陪伴在主人身側，文太總是會露出微笑、且眼神溫柔，讓許多網友超羨慕「我也希望有人能用這種眼神看我！」

文太一秒變臉的影片在網路上引起熱議，吸引上萬名網友點讚留言「相親相愛就是在形容文太與主人」、「主人一定對文太很好」、「這個笑容能讓世界更幸福」、「這瞬間真是太珍貴了」、「安心的笑容真是太可愛了。」

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