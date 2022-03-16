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拍攝者不救？貓貓「兩段式翻車」畫面曝 網笑：用肚子堅持了一秒
貓貓通常給人一種精明又靈巧的印象，不過總會有失足的時候。有網友在臉書分享一段監視器畫面，一隻豐腴的貓咪跳上電腦桌邊，卻似乎因為一時沒踩穩「兩段式翻車」。一旁的喵星人則顯得相當淡定。
畫面右下角跳出一隻貓咪，原本似乎是想到左邊和另外兩隻貓「饋休」，不過遊走在桌子邊緣的牠突然滑了一跤，讓身體瞬間失去平衡。貓貓接著搏命演出兩段式翻車，先是用肥肚肚卡住，整個貓攀在桌子邊緣。撐不了多久牠繼續往椅子滑落，過程中還一度被卡住頭，最後才摔到地上。
相較這「步步驚心」的畫面，一旁的兩隻貓咪則異常淡定，似乎懶得出手相救，直到最後才起身看發生什麼事。幾秒鐘的短片讓網友們瘋狂重播「太可愛忍不住截圖」「牠努力過了」「用肚子堅持了至少一秒」「這個是綜藝摔」。
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