橘貓坐窗邊爽曬太陽 身後冒出「虎斑背後靈準備吃人」鏟屎官目睹笑翻
日前一名推特用戶在網路上分享一張照片，內容是自家橘貓小鈴（すず）正悠哉的坐在窗邊曬太陽，而背後的虎斑貓小紬（つむぎ）卻用著「張牙舞爪」的誇張表情看著小鈴，讓一旁的主人笑翻，在貼文中寫下「我拍下了最搞笑的一幕！」
從推特用戶@kagisuzu0531 發佈的照片中可以看到，小鈴正在享受溫煦美麗的陽光，而背後的小紬卻好像看到什麼可怕的東西，嚇得伸起手手、嘴巴跟眼睛更是張得老大。其實，小紬只是在打哈欠，短短一瞬間就被主人給拍了起來。
ここに来て最高に笑えた一枚が撮れた #猫 #猫のいる暮らし #デカ猫 #子猫 #煽ってるように見える pic.twitter.com/0pH4ss8j9n— かぎしっぽすず&つむぎ (@kagisuzu0531) March 12, 2022
小鈴與小紬的主人經常在網路上分享兩隻愛貓的療癒日常，從另一則貼文可以看到，兩隻萌貓居然比賽起了柔道，身為橘貓的小鈴靠著「體型優勢」成功壓制小紬，得意洋洋的模樣融化大批網友，搞笑的互動也因此登上日媒版面。
競り勝ったすずくん #猫 #猫のいる暮らし #デカ猫 #子猫 #勝利のドヤ顔 pic.twitter.com/SKVhdIZH3o— かぎしっぽすず&つむぎ (@kagisuzu0531) December 16, 2021
史上最萌背後靈「小紬」的照片被分享到網路上，狂吸超過4萬多次點讚以及上千次轉推，大批網友紛紛湧入留言「紬君好可怕呀！」、「原來貓的表情變化可以這麼豐富」、「下一秒要出拳攻擊了嗎！」、「鈴醬～～看後面～～」
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