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看電視驚見旁邊浮出「黑獨眼怪」她嚇到閃尿 身分曝萬人傻眼：以為PS照

聯合新聞網 / 綜合報導
須彌醬變身獨眼怪。（圖／翻攝自推特 @SHAKEhizi_BSK ）
須彌醬變身獨眼怪。（圖／翻攝自推特 @SHAKEhizi_BSK ）

這是什麼生物！推特用戶@SHAKEhizi_BSK 近日上傳一張「超獵奇」照片，發現電視機旁邊有隻「獨眼生物」緊緊盯著自己⋯⋯原來是自家愛貓「須彌醬」（Sumi）躲在一旁偷窺，而電視的鏡面材質恰好反射須彌醬的半臉，詭異又有趣的畫面讓網友笑翻「還以為這是拍照的特效！」

從照片中可以看見，只露出不到半邊臉的須彌醬躲在電視後面，超級專注的緊盯著飼主，反射在鏡面上的另外半張臉讓牠看起來就像只有一隻眼睛，驚悚模樣讓飼主在貼文搞笑寫下「躲在電視後面監視大家的須彌大怪物！」

有趣的是，這不是須彌醬第一次躲在電視後看人，牠之前也曾靠在這個位置，只是露出的臉比較完整，向外翹起的耳朵經過反射讓牠看起來就像一隻兇猛的大兔兔，一旁的飼主也搞笑寫下「像不像一隻很壯的兔子？」

須彌醬「變身獨眼怪」的照片上傳到網路上後吸引大批網友留言「怪獸電力公司！」、「我也想讓我家貓貓試試看」、「還是很可愛耶」、「世界上真的有這種生物嗎」、「猛然發現好像沒有動物是獨眼。」

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