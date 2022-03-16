「鸚鵡寶寶爽當躺平族」軟爛木台上 眼神死思考鳥生ing..真相曝光網笑翻

鳥鳥也會有煩惱嗎？日本一名網友日前捕捉到，自家愛鳥躺在籠內的平台上放空，「思考鳥生」的模樣看起來心事重重，憂鬱的神情激似人類，呆萌模樣已吸引超過上千人轉推。

從推特用戶@sioonigiri111上傳的照片中可以看到，還不到1歲的長尾鸚鵡「小鹽」（しお）整隻鳥平躺仰臥在鳥籠內的木製平台上，眼神放空的模樣看起來就像正在「思考鳥生」；而第二張照片則是小鹽望向鏡頭，彷彿發現主人正在偷拍自己，但仍舊不改平躺的軟爛模樣，笑翻大票網友。

原來，小鹽平躺的木台底下有加熱器，十分溫暖，因此除了主人的手掌之外，小鹽最喜歡待的地方就是溫暖的木頭平台，且也只有這個平台能讓小鹽出現這種可愛的「仰臥姿勢」。

小鹽「思考鳥生」的超哲學模樣吸引大批網友點讚留言「我家鳥鳥從不仰臥耶，他一定很舒服」、「這張照片讓我開心一整天」、「超像我不願離開暖爐的樣子」、「還看鏡頭好好笑」、「好美的睡姿」、「太療癒啦～」

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