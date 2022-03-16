柴犬妹「高舉雙腳討抱抱」 嚴肅姊姊不吃這套秒變臉怒教訓：不准撒嬌
家裡有超過兩隻以上的毛小孩總是能看到很多有趣的互動。日前一部可愛的短片在網路上瘋傳，一對柴犬姊妹某天正在一起玩耍時，柴犬妹妹突然用後腳站立起來，做出「張開雙臂討抱抱」的可愛動作，結果姊姊完全不領情馬上兇回去，爆笑的互動讓不少網友笑翻。
網友「akumuku_shibasta」在IG上貼出一部小短片，家中養著一隻3歲的柴犬姐姐「阿庫比(Akubi)」及1歲的柴犬妹妹「姆庫莉(Mukuri)」，兩隻柴柴的感情相當好，經常互相玩在一起。有一天飼主捕捉到一幕爆笑畫面，姆庫莉跟姐姐阿庫比玩的正嗨，結果姆庫莉突然用後腳站起來，高舉前腳衝向前想跟姊姊抱抱，眼看就要成功飛撲的時候姊姊反而傻住了，整隻柴變臉還發出警告的吼叫，要妹妹不要亂來。
柴犬姊妹的主人表示，姆庫莉天生就是一個愛跟家人撒嬌的孩子，從剛來到家禮到現在都是這樣始終如一。這部可愛的影片上傳至今已吸引超過33萬人觀看，許多網友都被姊妹可愛的互動吸引，留言表示「妹妹跟姊姊的互動太可愛了吧」、「姊姊就是一副扮演嚴肅黑臉角色」、「妹妹討抱抱姊姊不給啦」、「妹妹太熱情了，姊姊怕生招架不住」。
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