無尾熊寶寶半夜「把馬路當家閒晃」 他擔心遭路殺上前救援反被兇：要你管

在路上巧遇野生動物時，不少有愛心的人們都會前去救助牠們，但也有失敗的時候。一名網友拍攝了一段影片，某天夜裡他在路上看到困在路上的無尾熊，看起來就像是迷路了一樣，他上前去想要協助無尾熊上樹，無尾熊卻氣噗噗對網友低吼接著掉頭就走。

澳洲一名網友立特爾(Matt Little)某日深夜看到一隻無尾熊在馬路上閒晃，為了避免牠遭到路殺，便走上前去想要幫助無尾熊離開大馬路，結果無尾熊見到他反而停下來整隻氣噗噗，四處張望著還發出吼叫聲想要嚇退他，甚至還閃開立特爾想要幫助他的手。

立特爾表示，當時看到無尾熊在馬路上一直晃來晃去，想說天色十分昏暗擔心牠遭遇不測，就決定下車幫忙把無尾熊移動到相對安全的路邊，誰知道這隻無尾熊完全不領情，後來他才發現這隻無尾熊還是個孩子，牠的媽媽就在樹上默默看著。

巧遇氣噗噗無尾熊的影片上傳到Tiktok後引發大量網友迴響，至今已吸引超過1200萬人觀看，網友留言表示「牠真的看起來很不爽」、「很像是被陌生人搭訕後一臉『你有事嗎』的模樣」、「無尾熊媽媽整個無動於衷欸」、「還在醉喔，歸剛欸」、「無尾熊表示：警察叔叔，我出門買宵夜時被個怪阿伯騷擾」。

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