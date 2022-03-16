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大多是公的卻很膽小？從貓咪毛色看個性 貓奴曝5點心得

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／Ingimage
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橘貓貪吃、三花貓愛撒嬌？你還聽過哪些有關貓咪毛色的「都市傳說」呢？一名貓奴分享觀察心得，某些毛色的貓咪，似乎有著相似的特徵。

貓咪的毛色千變萬化，在日本除了常見的白貓、黑貓、三花貓、玳瑁貓，虎斑貓又可細分為黃色虎斑的「茶虎(茶トラ)」、黑黃色虎斑的「雉虎(キジトラ)」，以及神似鯖魚花紋的黑灰色虎斑「鯖虎(サバトラ)」。

謹慎的雉虎(黑黃色虎斑貓)

雉虎是典型的日本貓咪代表之一。牠們與非洲野貓(リビアヤマネコ)相近，有著容易偽裝的外表，得以在惡劣的環境生存，這樣的虎斑貓通常是謹慎且時時警戒的。牠們並不喜歡被糾纏，如果想打好關係，最好保持距離。

警戒心強的鯖虎(黑灰色虎斑貓)

鯖虎的毛色在野外似乎比雉虎來得醒目，這也讓牠們比起黑黃色虎班貓更有警戒心。這類貓咪通常相當友好，自帶調皮的天性，希望得到主人的保護。不過即便牠們親人，過多關注也會對牠們造成壓力。

黑灰色虎斑貓通常警戒心較強。圖／Ingimage
黑灰色虎斑貓通常警戒心較強。圖／Ingimage

脾氣好的茶虎(黃色虎斑貓)

橘貓由於基因關係，公貓的比例相當高。雖然相對缺乏戒心，但膽小的性格讓牠們更容易受到壓力影響。

原PO觀察到黃色虎斑貓相對膽小。圖／Ingimage
原PO觀察到黃色虎斑貓相對膽小。圖／Ingimage

嬌生慣養但聰明的黑貓

在日本，黑貓被視作幸運貓備受喜愛。身上有種神秘莫測的氣息，但牠們可愛又聰明。觀察力強，時時刻刻都在注意周遭環境。偶爾喜歡惡作劇，盡量別讓危險物品靠近牠們。對人類相當友善，適合新手貓奴飼養。

有點緊張的白貓

和黑貓相同，白貓的顏色通常略帶花紋或褐色，並非純白色。在某些情況下，白貓似乎也較容易出現聽力障礙。這樣明顯的外表格外引人注目，因此牠們常會感到緊張。如果有訪客出現，最好為白貓準備好一個安全的藏身之處。

貓咪 日本 貓奴 都市傳說

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