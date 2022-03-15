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回家看到「黑白貓主動去洗澡」媽超欣慰 近看傻眼：爽舔牆停不下來

聯合新聞網 / 綜合報導
喵星人：牆壁的口味真讚，爽到停不下來。 (圖/取自影片)
喵星人：牆壁的口味真讚，爽到停不下來。 (圖/取自影片)

有時候看到毛小孩做一些反常的舉動時可先不要高興太早。一名飼主某天回家後準備去洗澡，想說先開蓮蓬頭等水溫變熱，就在她離開的那幾分鐘，家中飼養的黑白貓竟然跑去「淋浴」，目睹這幕的飼主感到相當欣慰，以為貓咪終於愛上洗澡了，湊過去看發現都是一場誤會，貓咪竟然在舔牆壁，讓她超級傻眼。

Youtube影音頻道「Viralhog」日前貼出一段有趣的影片，美國加州一隻名叫「濕婆(Shiva)」的貓咪某天在主人剛回家準備洗澡等水預熱的空檔，跑到蓮蓬頭下面「享受淋浴時間」，主人看見這幕感到相當開心，想說本來不喜歡洗澡的濕婆竟然會喜歡洗澎澎，開心地想要過去把牠抱出來，結果等到湊近一看才發現牠根本不是在洗澡，而是在狂舔牆壁舔到停不下來，讓主人超傻眼。

影片貼出後至今已吸引超過6萬網友觀看，許多人都被濕婆的行為笑到肚子痛，有網友留言表示「其實牠還會想被水淋一身已經值得鼓勵了」、「貓：我不喜歡洗澡但我喜歡喝洗澡水」、「我家的貓咪也會這樣，喜歡喝流動的水」、「我猜應該是牠很渴了所以才跑去蓮蓬頭那邊喝水」。

貓咪 毛小孩 美國

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