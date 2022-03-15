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他收編瀕死小虎斑 貓姊弟親情噴發當自己孩子養「1年變身電眼美貓」

聯合新聞網 / 綜合報導
暖男撿回瀕死小虎斑貓，帶回家之後家裡原先飼養的兩隻貓姊弟把牠當孩子視如己出。 (圖/取自IG&Youtube)
暖男撿回瀕死小虎斑貓，帶回家之後家裡原先飼養的兩隻貓姊弟把牠當孩子視如己出。 (圖/取自IG&Youtube)

養毛小孩請以領養代替購買。一名網友日前貼出他過去收編一隻小貓養到大的紀錄影片，2年前他在路上撿到一隻瀕臨失明、健康狀況相當糟糕的奶貓，帶回家後原本家中飼養的貓咪姊弟完全不排斥新來的小貓，還陪主人細心照顧小奶貓，小貓最後起死回生，長成一隻健康的美貓。

網友「むにふわ日記」日前在Youtube貼出影片，家中共飼養了三隻貓，全部都是領養來的，其中大姊叫「拉娜(Lana)」、弟弟叫「羅亞(Loa)」、么弟叫「里諾(Lino)」，羅亞是姐姐拉娜的親弟弟，而最小的弟弟里諾則是2020年11月才收編的孩子，飼主這次公開的是收養里諾的全紀錄。飼主在兩年前在沙灘空地附近發現一隻不斷哭泣的小奶貓，走過去看才發現他身體狀況相當糟糕，雙眼近乎失明而且骯髒不堪，他趕緊將小貓送去醫院，最後決定收編牠並取名為里諾。

里諾剛被發現的時候身體狀況相當不佳，眼睛跟鼻子因為受到感染嚴重發炎，獸醫當時還對飼主說如果再晚一點送來，里諾可能就終身失明甚至會死亡。經過主人細心的照顧後，幾天內里諾便慢慢恢復健康，飼主也決定讓拉娜與羅亞姊弟見一見這位新家人，本來還很擔心這對姊弟會排斥新來的小貓，殊不知當姊弟倆一見到里諾時就像見到自己孩子一樣，非常親切的對待小奶貓，舉手投足間都充滿了親情之愛。

飼主表示，一開始拉娜與羅亞姊弟見到里諾的時候只有一點點疑惑的表情，但卻完全沒有任何厭惡，將里諾移近一點讓姊弟倆碰觸後，只見姊弟倆聞了聞里諾的屁股，用鼻子互相觸碰打了個招呼，就開始玩在一起，後來晚上的時候再去看貓咪們的狀況時，就見到了溫馨的畫面，貓咪姊弟就像是父母一般抱著里諾睡著了，「看到如此親密的畫面讓我感到相當欣慰」。

當年的瀕死小虎斑貓已經長成健康的大眼美貓。 (圖/取自IG&Youtube)
當年的瀕死小虎斑貓已經長成健康的大眼美貓。 (圖/取自IG&Youtube)

如今里諾已經平安成長為成貓，在飼主與貓咪姊弟的細心照顧下變得相當漂亮，一雙黃綠色大眼睛完全看不出來是當初那隻雙眼化膿嚴重的小奶貓，里諾也常常跟哥哥姊姊玩在一起，在飼主的IG帳號上經常可以看到3貓姊弟的溫馨互動。影片貼出後至今已吸引超過118萬人觀看，網友留言表示「謝謝你收編了這孩子，牠變好美」、「看到貓姊弟對小奶貓的溫柔態度真的好感動」、「牠們就像是親姊弟一般親密」、「里諾能遇到疼她的姊姊哥哥真是太好了」。

小貓 貓咪 失明 獸醫

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