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貓咪睡覺喉嚨「咕嚕嚕快速抖動」網友笑：夢到在喝東西啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO影片詢問為何自家貓咪睡覺時喉嚨一直在動。圖／翻攝自Dcard
網友PO影片詢問為何自家貓咪睡覺時喉嚨一直在動。圖／翻攝自Dcard

為什麼貓咪睡覺動作這麼多？有網友在Dcard發文表示，自家貓咪睡著之後喉嚨一直發出有頻率的咀嚼聲，用手指去抵住貓咪下巴後咀嚼聲更加明顯，不知道貓咪為什麼會有這樣的反應，底下網友回覆，那是貓咪在作夢，通常會是夢到自己在狩獵獵物，猜測這隻貓應該是夢到自己在喝東西。

網友PO出自家米克斯睡著的影片，影片中的米克斯前腳抱胸睡得非常香甜，甚至發出有頻率的咀嚼聲，用手指嚕下巴後貓咪仍然熟睡，網友疑惑道為何自家貓咪會做出這樣的動作，底下網友回覆「那是貓在做夢啦！」、「超喜歡看貓睡覺的，因為牠每次都會做夢」。

熟睡中的貓如果會做出帶有頻率的動作，例如前腳上下擺動、後腿類似在跑步，又或者是咕嚕咕嚕的吞嚥模式，很有可能是貓咪正在作夢，貓咪如果夢到狩獵動物腿部會突然抽搐，或者是張嘴發出奇怪的聲音，如果夢到追逐的畫面，則前後腳就會有頻率的上下擺動，這其實是下意識的動作，而這隻米克斯很可能是夢到一頓豐盛的大餐而不願醒來。

貓咪 寵物 Dcard

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