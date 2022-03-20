有一顆喜歡動物的心能進寵物業嗎？寵物美容師曝辛酸經驗談

毛小孩總是可愛又毛茸茸的惹人喜愛，有網友在PTT Petwork版上詢問寵物業發展的可能性，他表示自己從事補教業工作，很喜歡小動物，但光是有一顆愛小動物的心是不夠的，因此想詢問關於寵物業的發展情形，而曾經是寵物美容師的網友跳出來回應，他文章中點出許多關鍵問題，例如受傷、補習、情緒控管等等。

原PO表示自己從事補教業，薪水落在4萬3左右，但這是用勞累的身體換來的，再加上疫情爆發後薪水幾乎沒有調整幅度，讓他產生往寵物業發展的想法，但是對於寵物業的認知幾乎是零，因此上網尋求資深大神解惑，關於寵物產業的職涯發展。

前寵美師表示從事寵美產業醫療險一定要先買好買滿。圖／freepik

文章引來一位前寵美師的回應，他針對寵美產業回答道，補習費很貴，但會保證拿到證照跟就業機會，不過就業環境就要看當時環境跟運氣，而且還有愛動物的心和寵物技術只是基本，剩下就是運氣，因為工作中無法挑狗做，對狗來說寵美師就是陌生人，所以被咬、踢、過敏等都有可能，醫療險一定要先買好買滿，再來是絕不能對動物發脾氣，因此情緒控管很重要，但是將一隻外表不舒服的動物打點的乾淨漂亮會是一種莫大的成就感。

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