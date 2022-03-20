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是誰一直按喇叭！貨車駕駛座上竟「不是人」網笑：違停還那麼囂張

聯合新聞網 / 綜合報導
博美分心看左邊車況，看來是位經驗豐富的老司機。圖／翻攝自抖音@nono1211_nn0328
博美分心看左邊車況，看來是位經驗豐富的老司機。圖／翻攝自抖音@nono1211_nn0328

有網友在抖音平台上分享一段影片，他表示自己在路上走到一半一直聽到有「人」狂按喇叭，結果回頭一看，一台白色大卡車上，坐著一隻博美，而按喇叭的「人」正是那隻博美，網友看完影片大笑「這是台灣新迷因」、「牠叫你幫牠踩油門，踩不到啦」。

按喇叭的「人」是隻博美。圖／翻攝自抖音@nono1211_nn0328
按喇叭的「人」是隻博美。圖／翻攝自抖音@nono1211_nn0328

網友nono1211_nn0328在泰山區泰林路二段上遇到一起奇妙又詭異的事情，他表示自己走在路上，卻一直聽到後方有「人」狂按喇叭，想說到底是誰一直在催喇叭，結果按喇叭的事主竟然是一隻博美，只見博美站在主駕駛上用前腳按著方向盤上的喇叭，還不時往左看馬路上的車輛，下一秒博美發現有人在錄影片，趕緊跑回副駕駛座上。

@nono1211_nn0328

Nono : 走到一半想說是誰一直催我喇叭……等等…..那是……狗？

♬ 原聲 - 音遊雙子 Nono 、NN

該影片目前有八百萬次觀看數，網友看完影片表示，「這是台灣新迷因吧…」、「還好博美腳不夠長，踩不到油門」，而也有眼尖的網友發現該貨車停車的位置是紅線，即使有打雙黃燈，依舊是違法的行為，依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車處汽車駕駛人新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。

博美犬 迷因 抖音 寵物

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